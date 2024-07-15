TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 15 Temmuz'u unutmadık ve unutmayacağız - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 15 Temmuz'u unutmadık ve unutmayacağız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri minnetle anarak, Türk iş dünyasının her zaman demokrasinin yanında olduğunu vurguladı.

15.07.2024 13:42
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 8. yıl dönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Oda-Borsa Camiası olarak, demokrasinin, milletin ve devletin daima yanında olduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 8. yıl dönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir ki, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. 'Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür' dedik. Türk iş dünyası, her zaman milletimizin, devletimizin ve demokrasinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerini minnetle anıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 15 Temmuz'u unutmadık ve unutmayacağız - Son Dakika

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