TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tüm insanlar için kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu bir bayram diliyorum" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramların dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla anlam kazandığını belirten Hisarcıklıoğlu, bayramların, insanların dayanışma ve paylaşma içerisinde girdiği, bir birlik ve beraberlik günü olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve kargaşanın içerisinde zor şartlar altında yaşayan Müslümanların ve bütün insanlığın barışa, huzura ve insanca yaşam şartlarına bir an önce kavuşması en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına, mübarek Kurban Bayramı'nın büyük Milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum." - ANKARA