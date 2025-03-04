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Tofaş Kazasında 1 Ölü

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu Tofaş hurdaya döndü, bir kişi hayatını kaybetti.

04.03.2025 17:03
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- Tofaş otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, Tofaş marka otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Söke ilçesi Kuşadası yolu üzeri İsmet İnönü Caddesi Yenikent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine seyir halinde bulunan A.Ö. yönetimindeki 35 BDD 841 plakalı otomobil ile yol kenarında bulunan siteden yola çıktığı iddia edilen Fevzi Akalın idaresindeki 09 JA 515 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır hasar alan araçta bulunan Fevzi Akalın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü A.Ö. ise sağlık ekipleri tarafından Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(LT-UE-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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