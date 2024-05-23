Tokat Belediye Başkanı Yangın Sonrası Mağdur Aileyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tokat Belediye Başkanı Yangın Sonrası Mağdur Aileyi Ziyaret Etti

Tokat Belediye Başkanı Yangın Sonrası Mağdur Aileyi Ziyaret Etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Örtmeliönü Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası evi kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti. Yangına ilk müdahale hızlı bir şekilde yapıldı ve mahallede yaşanan mağduriyetin kısa sürede giderileceği belirtildi.

23.05.2024 08:36  Güncelleme: 08:39
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Örtmeliönü Mahallesi'nde ahşap bir evde meydana gelen yangın sonrası evi kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti.

Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapıldığını ve büyük bir felaketin önlendiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mahallede yaşanan mağduriyetin kısa bir süre içerisinde giderileceğini söyledi.

Örtmeliönü Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen içme suyu ana hattındaki arızanın da giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi olarak değişimle birlikte Tokat'ın tüm bölgelerinde hızlı bir şekilde yer aldıklarını belirtti.

Başkan Yazıcıoğlu hem yangın hem de içme suyu ana hat arızasıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu saat 09.00 - 09.30 arası Örtmeliönü Mahallesi'nde bir evde çıkan yangına İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Daha büyük bir felaketin önüne geçen itfaiye ekiplerimizi kutluyorum. Mahalle sakinlerimiz biraz mağduriyet yaşadılar ama Tokat Belediyesi olarak bu mağduriyeti hızlı bir şekilde gidereceğiz. Tokat'ımız kadim ve eski bir şehir. Bu noktada hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Seçim öncesinde de belirttiğimiz gibi her mahallemizde bu hızlı iradeyi ortaya koyacağımızı belirtmiştik. Yine aynı mahallemizde gece saatlerinde içme suyu ana şebeke hattında meydana gelen su arızasını hızlı bir şekilde gidermek için tüm altyapı ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örtmeliönü Mahallesi Muhtarımız Nurettin Çelik'le sürekli irtibat halinde olduk. Gece boyu çalışmaya devam eden bütün değerli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tokat Belediyesi her yerde. Eksikliklerimizi de hızlı bir şekilde gidererek her konuda vatandaşlarımıza ulaşmaya, evlerine kadar tüm belediyecilik hizmetlerimizi götürmeye devam edeceğiz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat Belediye Başkanı Yangın Sonrası Mağdur Aileyi Ziyaret Etti - Son Dakika

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