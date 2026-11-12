Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, İlayda Çelik'in ailesine destek sözü verdi - Son Dakika
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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, İlayda Çelik'in ailesine destek sözü verdi

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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, İlayda Çelik\'in ailesine destek sözü verdi
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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, İlayda Çelik\'in ailesine destek sözü verdi
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İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 27 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli İlayda Çelik'i, bakımını üstlenen dedesi ve babaannesini ziyaret etti. Yazıcıoğlu, ailenin ihtiyaçları için belediye ekiplerine talimat verdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından bedensel ve zihinsel engelli 27 yaşındaki İlayda Çelik ile bakımını üstlenen dedesi ve babaannesini ziyaret etti.

Kent merkezinde yaşayan İlayda Çelik'in bakımını, babasının şehir dışında çalışması ve annesinin kendisini terk etmesinin ardından 2 yaşından bu yana dedesi Hasan Çelik ile babaannesi Nazike Çelik üstlendi. Sağ tarafındaki felç nedeniyle yürümekte güçlük çeken İlayda, dedesi ve babaannesinin desteği ve aldığı eğitimle yıllar sonra yürümeye başladı. İhlas Haber Ajansı'nda yayınlanan haberin ardından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Çelik ailesini ziyaret ederek belediyenin İlayda'ya destek olacağını söyledi.

Ziyarette Hasan ve Nazike Çelik'in torunları için gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu belirten Başkan Yazıcıoğlu, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ekiplerine talimat verdiğini söyledi. Yazıcıoğlu, "Arkadaşlarımız aileye ihtiyaçları konusunda yardımcı olacaklar" dedi.

İlayda'nın dedesi ve babaannesi ise belediye başkanına destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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