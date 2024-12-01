Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Zincirleme Trafik Kazası Geçirdi

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(TOKAT)- Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bulunduğu otomobil Sungurlu'da kaza yaptı. 7 kişi yaralandı.

Ankara'dan Tokat'a giden Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu otomobil Şekerhacılı köyü mevkiinde trafik kazası yaptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ayakta tedavisinin ardından tedbir amaçlı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazıcıoğlu, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim; Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, dualarınızı beklerim. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eylesin" dedi.