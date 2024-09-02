Yerel

Tokat Kuyumcular çarşısı modernize edilecek

TOKAT - Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Kuyumcular çarşısında düzenlenen kahvaltıda esnafın taleplerini dinleyerek önemli kararlar aldı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kuyumcular çarşısında düzenlenen esnaf kahvaltısında iş yeri sahipleri ve çalışanları ile bir araya geldi. Yeni haftaya esnafın davetiyle Kuyumcular çarşısında başlayan Başkan Yazıcıoğlu, kahvaltı sırasında esnafın taleplerini dinleyerek onlarla sohbet etti. Esnaf, Başkan Yazıcıoğlu'ndan çarşı girişine Tokat'ı simgeleyen bir kapı yapılmasını talep etti. Başkan Yazıcıoğlu, esnafın bu isteğini memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi. Ayrıca, sokak dış cephelerinin tek tip olarak düzenlenmesi konusunda esnafla fikir birliğine varıldığını ifade etti. Başkan Yazıcıoğlu, Tokat'ın tarihi dokusunu koruyarak modern bir şehir olma yolunda esnafla iş birliği içinde çalışarak çarşı dış cephesinin tek tip olması için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Esnaf ise bu tür etkinliklerin kendileri için önemli olduğunu ve belediye ile iş birliği yaparak kentin çehresini güzelleştirmek istediklerini belirtti.