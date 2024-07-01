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Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, Osmanlı hanedan türbelerinin puşidelerini yeniliyor. 2019'da başlattıkları "Puşide Projesi" kapsamında altı puşideyi tamamlayan enstitü, şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekisi Rabia Sultan için özel bir puşide hazırlıyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülen "Puşide Projesine" 2019 yılında dahil oldu. Proje kapsamında, İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı Osmanlı hanedan türbelerindeki orijinal dival işi tekniği ile işlenen puşidelerin yenilenmesi ve eksik olanların yeniden yapılması amaçlanıyor. Enstitü, bugüne kadar altı puşideyi tamamlayarak ilgili makamlara teslim etti. Şu anda ise Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekisi Rabia Sultan puşidesi üzerinde çalışan 8 kadın usta öğretici, dival tekniği ile nakışları ilmek ilmek işliyor. Bir yıl süren çalışmanın ardından puşide İstanbul'a gönderilecek. Puşidelere hayat veren Tokatlı kadınlar, sanatlarını her bir dikişlerinde yansıtıyor.

"Bir puşide 1 yıl sürüyor"

Özen ve titizlik isteyen dival işi tekniği ile 7'nci puşideyi hazırladıklarını söyleyen Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Puşide atölyesi sorumlusu Huriye Emirhan; "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülen puşide projesine Tokat Olgunlaşma Enstitüsü olarak 2019 yılında dahil edildik. İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğüne bağlı Osmanlı hanedan türbelerindeki orijinal dival işi tekniği ile işlenen puşidelerin yenilenmesi ve olmayan puşidelerin yeniden yapılması üzerine bu proje başlatıldı. Tokat Olgunlaşma enstitüsü olarak şu ana kadar 6 puşidemizi bitirip gönderdik. Şu an 7'nci türbemiz kanuni Sultan Süleyman Türbesi Rabia Sultan puşidesi olarak devam etmektedir. Enstitü olarak 8 usta öğreticimizle birlikte şu anda Rabia sultan puşidesini yapıyoruz ve bunun yapımı yaklaşık bir yıl sürüyor. Çünkü özen ve titizlik isteyen bir iştir. Dival işi özen ve sabır isteyen bir teknik. Buradaki usta öğretici arkadaşımız bu özen ve titizliği en güzel şekilde gösteriyorlar. Biz puşidelere bu arkadaşlarla hayat veriyoruz" dedi.

Puşideyi ilmek ilmek işleyen 8 usta öğretici kadın ise tarihe ışık tutmuş şahsiyetlerin türbesinde bulunan örtülere kendilerinin de emeklerinin olmasının gurur verici olduğunu söyledi. - TOKAT