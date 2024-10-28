Tokat\'ta 29 Ekim Coşkusu

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Tokat'ta miniklerden Cumhuriyet korteji

TOKAT - Tokat'ta Kemal Arat İlköğretim Okulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bando eşliğinde kortej yaparak coşkuyla kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Tokat'ta coşkulu bir etkinlik düzenlendi. Kemal Arat İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören yaklaşık 700 öğrenci, bando takımı eşliğinde mahallelerde kortej düzenledi. Türk bayraklarını ellerinde taşıyan öğrenciler, Tokat'ın çeşitli mahallelerinde yürüyerek bayram coşkusunu vatandaşlarla paylaştı. Etkinliğe katılan aileler ve mahalle sakinleri de öğrencilere destek vererek Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü büyük bir sevinçle kutladı.

"Çocukluğuma gittim"

Kortejde yer alan 6 yaşındaki görümcesi Mavera Aselşah Gezer'in coşkusuna ortak İrem Kükrer, çocukların bando takımı eşliğinde mahalle aralarında gezmesinin kendisine çocukluğunu hatırlattığını belirtti.