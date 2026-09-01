Tokat’ta yeni adli yıl ‘sıfır gecikmeli yargı’ mottosuyla açıldı

Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, "Yeni çalışma döneminde temel hedefimiz Adalet Bakanlığımızın özel önem verdiği yargılama süreçlerinin hızlı ve etkin şekilde tamamlanması, hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve toplumun adalete olan güveninin en yüksek seviyede tutulmasıdır" dedi.

Tokat'ta 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni, Adalet Sarayı bahçesinde düzenlendi. Törene Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir, Tokat İdare Mahkemesi Başkanı Alper Aksakal, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Barosu Başkanı Avukat Volkan Bozkurt, il protokolü ile hakim ve savcılar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, "Yargı erkeni taşrada temsil eden bizler, adaletin vatandaşa doğrudan temas ettiği, hukukun şefkatli ve adil yüzünün sahada hayat bulduğu ilk ve en kritik kapıyız. İster mağdur, ister suçlu olsun bu kapıdan herkes hak ettiğini alarak ayrılmalıdır. Adliyemizin kapısından gelen her bir vatandaşımızın adalet duygusunu zedelemeden, hakkın ve hukukun yerinde olmasını sağlamak en temel gayemizdir. Yeni çalışma döneminde temel hedefimiz Adalet Bakanlığımızın özel önem verdiği yargılama süreçlerinin hızlı ve etkin şekilde tamamlanması, hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve toplumun adalete olan güveninin en yüksek seviyede tutulmasıdır. Bu kapsamda yargılamalarda makul süre aşımının önüne geçmek amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulumuzca sıfır gecikmeli yargı modeli çalışması başlatılmış adliyelerimizde yargı hizmetlerinin etkinliği büroları kurulmuştur. Hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeden bağımsız ve tarafsız yargı anlayışıyla kararlılıkla bu yolu yürümeye devam edeceğiz" dedi.