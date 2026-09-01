Tokat’ta yeni adli yıl ‘sıfır gecikmeli yargı’ mottosuyla açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat’ta yeni adli yıl ‘sıfır gecikmeli yargı’ mottosuyla açıldı

Tokat’ta yeni adli yıl ‘sıfır gecikmeli yargı’ mottosuyla açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni, Adalet Sarayı bahçesinde düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, yargılama süreçlerinin hızlı ve etkin tamamlanması ve adalete güvenin en üst düzeyde tutulmasının hedeflendiğini söyledi.

Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, "Yeni çalışma döneminde temel hedefimiz Adalet Bakanlığımızın özel önem verdiği yargılama süreçlerinin hızlı ve etkin şekilde tamamlanması, hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve toplumun adalete olan güveninin en yüksek seviyede tutulmasıdır" dedi.

Tokat'ta 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni, Adalet Sarayı bahçesinde düzenlendi. Törene Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir, Tokat İdare Mahkemesi Başkanı Alper Aksakal, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Barosu Başkanı Avukat Volkan Bozkurt, il protokolü ile hakim ve savcılar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, "Yargı erkeni taşrada temsil eden bizler, adaletin vatandaşa doğrudan temas ettiği, hukukun şefkatli ve adil yüzünün sahada hayat bulduğu ilk ve en kritik kapıyız. İster mağdur, ister suçlu olsun bu kapıdan herkes hak ettiğini alarak ayrılmalıdır. Adliyemizin kapısından gelen her bir vatandaşımızın adalet duygusunu zedelemeden, hakkın ve hukukun yerinde olmasını sağlamak en temel gayemizdir. Yeni çalışma döneminde temel hedefimiz Adalet Bakanlığımızın özel önem verdiği yargılama süreçlerinin hızlı ve etkin şekilde tamamlanması, hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve toplumun adalete olan güveninin en yüksek seviyede tutulmasıdır. Bu kapsamda yargılamalarda makul süre aşımının önüne geçmek amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulumuzca sıfır gecikmeli yargı modeli çalışması başlatılmış adliyelerimizde yargı hizmetlerinin etkinliği büroları kurulmuştur. Hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeden bağımsız ve tarafsız yargı anlayışıyla kararlılıkla bu yolu yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Etkinlik, Yargı, Tokat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat’ta yeni adli yıl ‘sıfır gecikmeli yargı’ mottosuyla açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı İşte 38 günde toplanan para Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı! İşte 38 günde toplanan para
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı Suçlamanın detayı belli oldu İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı! Suçlamanın detayı belli oldu

13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
13:08
Dünya o hareketini konuşuyor Arda Güler’in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
12:38
KAP geldi İşte Osimhen’in yedeği
KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 13:20:40. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat’ta yeni adli yıl ‘sıfır gecikmeli yargı’ mottosuyla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement