Tokat'ta CHP'den İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Tokat'ta CHP'den İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

CHP Tokat İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verildi ve demokrasiye sahip çıkma vurgusu yapıldı. Yüzlerce vatandaşı bir araya getiren yürüyüşte, hukukun üstünlüğü ve halkın iradesine yapılan saldırılara karşı durma mesajları verildi.

22.03.2025 18:37  Güncelleme: 21:43
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(TOKAT) - CHP Tokat İl Başkanlığı öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ve demokrasiye sahip çıkma amacıyla düzenlenen yürüyüş, Tokat'ta yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, "Halkın iradesine kelepçe vurmaya çalışanlara karşı dim dik durmak için hep birlikte burada el ele kol kola gönül gönüle buradayız" dedi.

Tokat'ta CHP öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, Ekrem İmamoğlu'na destek verilirken demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapıldı. CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz'ün öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, Namık Kemal İlköğretim Okulu önünden başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş boyunca, "Demokrasi için yürüyoruz", "İmamoğlu yalnız değildir" ve "Hukukun üstünlüğü kazanacak" sloganları atıldı.

Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşma yapan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel; "Ülke olarak çok karanlık bir süreçten geçiyoruz. Siyasetçilerden gazetecilere, belediye başkanlarından sanatçılara, sendikacılara kadar demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan tüm kesimleri hedefine koyan baskı, gözaltı, tutuklama furyası gittikçe şiddetleniyor. 23 yıldır iktidara olanlar ülkeyi öyle bir hale getirdi ki her gün yeni bir hukuksuzlukla, yeni bir şafak baskını ile uyanır hale geldik. Öncelikle altını çizmek isteriz ki İmamoğlu'nun gözaltına alınması da dahil aylardır ardı ardına yaşadığımız kayyum atamaları başta olmak üzere hukuksuzlukların, baskıların, gözaltı ve tutuklamaların hiçbirisi tesadüf değildir" diye konuştu.

Yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yapan CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, "Bugün adaleti savunmak için, demokrasiye hep birlikte sahip çıkmak için burdayız. Halkın iradesine kelepçe vurmaya çalışanlara karşı dim dik durmak için hep birlikte burada el ele kol kola gönül gönüle buradayız. 19 Mart sabahı yaşananlar sadece bir kişiye yapılan bir haksızlık değil, 81 vilayetteki herkese yapılmıştır" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ta CHP'den İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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