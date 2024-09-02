Tokat'ta çöp taksi dönemi - Son Dakika
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Tokat'ta çöp taksi dönemi

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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi'ne kazandırılan 14 yeni aracın tanıtımını yaptı. Başkan Yazıcıoğlu, yeni araçlarla Tokat'ın tüm sokaklarının, caddelerinin ve parklarının tertemiz hale getirileceğini söyledi.

02.09.2024 12:30  Güncelleme: 12:53
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Tokat'ta çöp taksi dönemi

TOKAT - Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi'ne kazandırılan 14 yeni aracın tanıtımını yaptı.

Tokat Belediye Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kente kazandırılan yeni araçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.Başkan Yazıcıoğlu, göreve geldiklerinde hem personel hem de makine ve ekipman eksiklikleri yaşadıklarını, ancak şimdi bu eksiklikleri gidermek için 14 yeni aracı belediyeye kazandırdıklarını belirtti.

"Değişim için yola çıktık "

Yeni araçlarla Tokat'ın tüm sokaklarının, caddelerinin ve parklarının tertemiz hale getirileceğini söyledi. Başkan Yazıcıoğlu, Tokat'ta değişimin hızla devam edeceğini ifade ederek, "Kıymetli Tokatlı hemşehrilerim; başkan yardımcılarımız ve teknik kadromuzla birlikte sizlere küçük bir müjdemiz var. Tokat'ımızın çehresini değiştirmek için yola çıktık ve 'Değişim Başlıyor' dedik. Değişim nereden başlar? Tokat'ımızın cadde ve sokaklarını tertemiz yapmakla değişim başlar" dedi.

" Çöp taksi ile dar sokaklara çözüm"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ın dar sokaklarında bugüne kadar temizlik hizmetinin yetersiz kaldığını belirterek, yeni teknolojiye sahip çöp taksi aracıyla bu sorunun giderileceğini söyleyerek, "Tokat'ımız tarihi bir şehir, dolayısıyla birçok sokağı dar ve büyük araçlar giremiyor. Bugüne kadar eski yöntemlerle bu sokaklarımızda temizlik yapılmış ama halkımızın da belirttiği gibi yetersiz kalmıştı. Yeni teknolojiyle donatılmış çöp taksilerimizle dar sokaklarımızda hizmet vereceğiz "dedi.

"Tüm işlemler tek araçta"

Tokat Belediyesi'ne kazandırılan yeni sistem çöp konteyner yıkama ve dezenfekte aracıyla ilgili bilgiler veren Başkan Yazıcıoğlu, bu aracın belediyeye büyük ekonomik tasarruf sağlayacağını belirterek, "Daha önceden bir araç konteynerleri boşaltıyor, başka bir araç yıkıyor ve bir ekip daha ilaçlama yapıyordu. Bu süreç hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir yük getiriyordu. Yeni aracımızla tüm bu işlemler tek araçla yapılıyor, böylece hem zamandan hem de personel ve maliyetten tasarruf sağlanıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta çöp taksi dönemi - Son Dakika

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