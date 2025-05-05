Tokat'ta Düğün Konvoyunda Tehlikeli Yarış - Son Dakika
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Yerel

Tokat'ta Düğün Konvoyunda Tehlikeli Yarış

Düğün konvoyunda iki sürücünün tehlikeli manevraları endişe yarattı, bu gelenek tehlikeli hale geldi.

05.05.2025 20:10
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Tokat'ta düğün konvoyunda tehlikeli gelenek

TOKAT - Tokat'ta bir düğün konvoyunda iki sürücünün geleneği yerine getirmek için verdikleri mücadele yürekleri ağızlara getirdi.

Tokat'ta bir düğün konvoyunda yaşananlar, trafikte seyreden vatandaşları hayrete düşürdü. Gelin ve damadın mutluluğunu kutlamak için yola çıkan konvoyda iki sürücü, trafiği tehlikeye atacak şekilde araçlarını bilerek birbirine sürttü. Konvoyun önünde gitmek için adeta yarışan iki araç, zaman zaman birbirlerine yaklaşarak çarpma noktasına geldi. Görüntülerde, iki sürücünün araçlarını bilinçli şekilde birbirine yaklaştırdığı ve sürtme anlarını eğlenceye dönüştürdüğü görülüyor. O anlar, konvoydaki diğer araçlardaki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yaşanan tehlikeli manevralar, konvoyun seyrini izleyen vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

Küçük çaplı kazaya neden olan bu inatlaşmanın Tokat'ta ki bir düğün geleneğinden kaynaklandığı belirtildi. Düğün konvoyunda gelin aracının ardından ilk sırada yer alma yarışının gelenek olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta Düğün Konvoyunda Tehlikeli Yarış - Son Dakika

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