Tokat'ta düzenlenen 'XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları'na Konya'dan katılan sporcu, 4 saat süren deneyimini kayda aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tokat'ta düzenlenen 'XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları'na Konya'dan katılan sporcu, 4 saat süren deneyimini kayda aldı

Tokat\'ta düzenlenen \'XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları\'na Konya\'dan katılan sporcu, 4 saat süren deneyimini kayda aldı

Tokat Belediyesi ve valiliğinin öncülüğünde düzenlenen 'XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları'na Konya'dan katılan sporcu, paraşüt yolculuğunu kayda aldı ve Tokat'ın doğal güzelliklerini görüntüledi.

16.07.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta düzenlenen 'XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları'na Konya'dan katılan sporcu, 4 saat süren deneyimini kayda aldı.

Tokat Belediyesi ve valiliğinin öncülüğünde, süper vali Recep Yazıcıoğlu anısına düzenlenen "XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları" büyük bir heyecanla başladı. Yarışmaya Konya'dan katılan Mustafa Ulutaş, paraşütüyle Tokat semalarında gerçekleştirdiği uçuşu kamerası ile kayda aldı. Ulutaş, 2 bin 500 metre yüksekliğe çıkarak Tokat Havalimanı da dahil olmak üzere bölgeyi kuş bakışı görüntüledi. Yaklaşık 4 saat süren paraşüt yolculuğunu bir yonca tarlasına güvenli iniş yaparak tamamlayan Ulutaş, Tokat'ın doğal güzelliklerini kayda aldı.

"Burası klimalı oda gibi ferah"

Yarışma için Konya'dan Tokat'a geldiğini belirten Mustafa Ulutaş, "Tek ihtiyacımız kuzeye bakan bir tepe. Rüzgar kuzeyden estiği zaman paraşütçüler ne yapacak? Hamam ve tur yapacaklar ama nereye kadar. Bu yüzden kuzeye bir pist yapmamız lazım. Birkaç yer bulduk, inşallah kazandırırız. Coğrafyası çok güzel. Antep ve Hatay'ı dolanarak geldim, orada kendimi fırında gibi hissediyorum, yanıyorum. Burası güzel, klimalı oda gibi ferah. Ağaçlarındaki meyveler çok lezzetli, toprağı çok verimli ve insanları çok iyi. Çıkın çıkın gelin Tokat'a" dedi.

Yarışmaya katılan 110 sporcu, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Dereceye giren sporcular, 21 Temmuz'da ödüllerini alacak. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi, Konya, Tokat, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ta düzenlenen 'XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları'na Konya'dan katılan sporcu, 4 saat süren deneyimini kayda aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis’e sunuluyor En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis'e sunuluyor
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
05:19 Suikast girişimi sonrası Trump’tan gövde gösterisi Suikast girişimi sonrası Trump'tan gövde gösterisi
10:33 Umman’ın başkenti Maskat’ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
10:14 3 ay rehin aldıkları gencin dişlerini kerpetenle çekip zorla böcek yedirdiler 3 ay rehin aldıkları gencin dişlerini kerpetenle çekip zorla böcek yedirdiler
10:03 Arda Turan özellikle istiyor Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor’a doğru Arda Turan özellikle istiyor! Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor'a doğru
10:00 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
09:54 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı
09:45 Bir ilk Lübnan dizisi Al Hayba’nın yerli uyarlaması geliyor Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor
09:15 Bu akşam İstanbul’a geliyor Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe’de Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de
08:58 Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 10:43:52. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta düzenlenen 'XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları'na Konya'dan katılan sporcu, 4 saat süren deneyimini kayda aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement