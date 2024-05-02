Tokat'ta 'Matematik Her Yerde' projesi kapsamında öğrenciler yeteneklerini yarıştırdı - Son Dakika
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Yerel

Tokat'ta 'Matematik Her Yerde' projesi kapsamında öğrenciler yeteneklerini yarıştırdı

Tokat\'ta \'Matematik Her Yerde\' projesi kapsamında öğrenciler yeteneklerini yarıştırdı

Tokat Valiliği himayesinde yürütülen Matematik Her Yerde projesi kapsamında düzenlenen yarışmada öğrenciler, kendi tasarımlarıyla oynayarak ve yarışarak yeteneklerini sergiledi. Yarışmada öğrenciler, topaç çevirme, kağıt uçak uçurma ve balon gücüyle araç hareket ettirme gibi kategorilerde yarıştı. Yarışmaya toplamda 108 öğrenci katılırken il finalinde ise 60 bin öğrenci yarışacak. Yarışma, öğrencilerin matematik ve teknoloji tasarım becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

02.05.2024 14:01
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Tokat'ta "Matematik Her Yerde" projesi kapsamında öğrenciler yeteneklerini yarıştırdı.

Tokat Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Matematik Her Yerde" projesi kapsamında "Eserini Hazırla; Sınıfta, Okulda, İlçede, İl Finalinde Yarış" yarışması merkez ilçe finali yapıldı. Öğrencilerin problem çözme becerilerini, proje oluşturma basamaklarını öğrenme ve sosyalleşmelerini sağlamak, tasarladıklarını matematik ve teknoloji tasarım becerilerini kullanarak üretmek, ayrıca ürettiklerini yarıştırmak amacıyla düzenlenen yarışmada öğrenciler oynayarak yarıştı.

Yarışmada öğrenciler; kendi tasarladığı topaç ile en uzun süre topaç çevirme, havada en uzun süre kalan kağıt uçak ve kendi yaptığı aracını balon gücüyle hareket ettirme olmak üzere üç kategoride hem oynadı hem yarıştı. Yarışmaya her ilçeden 9 olmak üzere toplamda 108 öğrenci katılırken il finalinde yarışacak projeye ise 60 bin öğrenci katıldı.

"Yarışarak öğrenmenin çok güzel örneğini veriyoruz"

Yarışma hakkında bilgiler veren Milli Eğitim il Müdürü Hüseyin Kır, "İlimizde oynayarak öğrenme ve beceri temelli öğrenmeye güzel bir örnektir. Türkiye Yüzyılı'nda maarif modelinin de örneğine şahitlik ediyoruz. Çocuklarımız tasarım yaparak, onları uygulayarak ve oynayarak, yarışarak öğrenmenin çok güzel örneğini sergiliyorlar" dedi.

"Öğrencilerin matematik ve teknoloji tasarım becerilerini geliştirmek istiyoruz"

Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Matematik Projeleri Koordinatörü İbrahim Yıldırım, "Matematik Her Yerde projesi kapsamında öğrencilerin eserlerini hazırlaması ve bu eserleri kapsamında da yarışmalarını istedik. Öğrenciler kendi tasarımlarını, problem çözme becerilerini kullanarak proje oluşturma basamaklarını öğrenme ve sosyalleşmelerini sağlamak, tasarladıklarını matematik ve teknoloji tasarım becerilerini kullanarak üretmek ayrıca ürettiklerini yarıştırmak amacıyla bu yarışma yapıldı" diye konuştu.

Yarışma ile öğrencilere hem eğlenceli bir oyun ortamı sağlandı hem de yeteneklerini ve mühendislik becerilerini sergilemelerine imkan tanındı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta 'Matematik Her Yerde' projesi kapsamında öğrenciler yeteneklerini yarıştırdı - Son Dakika

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