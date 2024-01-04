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Tokat'ta Özel Hareket Polislerinin Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Tokat'ta Özel Hareket Polislerinin Operasyonu: 4 Tutuklama

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ovacık Köyü'nde bir villada uyuşturucu madde imali yapıldığı tespit edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve dron destekli operasyon düzenlenen operasyonda, 852,81 gram Bonzai Uyuşturucu madde, 8 adet Sentetik Ecza Hap, 1 adet Ruhsatsız Tabanca ve 8 adet 7,65 mm dolu Fişek ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucuyu piyasaya süreceği anlaşılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelesini artırarak devam ettireceğini bildirdi.

Tokat\'ta Özel Hareket Polislerinin Operasyonu: 4 Tutuklama
04.01.2024 - 23:38,
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Tokat'ta özel hareket polislerinin operasyonu nefes kesti: 4 tutuklama

TOKAT - Tokat'ta Özel Hareket Polislerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon nefes kesti.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde imali yapıldığı tespit edilen Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ovacık Köyü'nde bir villaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve dron destekli operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada toplam; 852,81 gram Bonzai Uyuşturucu madde, 8 adet Sentetik Ecza Hap, 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 8 adet 7,65 mm dolu Fişek ele geçirildi.

Operasyonda, imal edilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği anlaşılan C.K, A.A, E.Ç ve G.B gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ç.nin ayrıca kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan bilgilendirmede Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde suçlarına karşı etkin bir şekilde artarak mücadeleye devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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