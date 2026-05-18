Tokat'ta Taşkın Alarmı: Çedaş Köprüsü İçin Yıkım Kararı

18.05.2026 01:37  Güncelleme: 02:27
Tokat'ta günlerdir süren sağanak yağışlar Yeşilırmak'ın su seviyesini kritik noktaya çıkardı. Taşkın riskine karşı belediye, ÇEDAŞ Köprüsü'nü acilen yıkma kararı aldı. Ekipler bölgede çalışmalara başlarken, 4 ilçede de teyakkuza geçildi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat'ta günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar, Yeşilırmak'ın su seviyesini kritik seviyeye ulaştırdı. Taşkın riskine karşı harekete geçen Tokat Belediyesi, su akışını engellememesi için ÇEDAŞ Köprüsü için acil yıkım kararı aldı.

Tokat'ta günlerdir aralıksız devam eden yoğun yağışlar, Yeşilırmak'ta debinin yükselmesine neden oldu. Şehir merkezinde yaşanabilecek sel ve taşkın felaketinin önüne geçilmesi için Tokat Belediyesi, Tokat Devlet Hastanesi karşısındaki ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkılmasını kararlaştırdı.

Yapılan teknik incelemelerin ardından köprünün su akışını olumsuz etkilediği ve taşkın riskini artırdığı belirlendi. Bunun üzerine Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle bölgede yoğun bir çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak köprüyü araç ve yaya trafiğine kapattı.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma süresince alternatif güzergahları ve köprüleri tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Tokat Belediyesi tarafından açıklamada vatandaşların dere yatakları ve riskli bölgelere yaklaşmamaları, resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıları dikkatle takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

4 İLÇEDE TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Taşkın riskinin sadece merkezle sınırlı kalmadığı; Pazar, Turhal ve Zile ilçelerinde de nehir yataklarındaki su seviyesinin yakından takip edildiği öğrenildi.

Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD ve Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde 7/24 esasına göre sahada teyakkuz halinde bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, hava şartlarının anlık olarak izlendiği belirtilirken, vatandaşların bilgi kirliliğine karşı yalnızca resmi kurumlardan gelecek açıklamalara itibar etmeleri vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre bölgede yağışların devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
