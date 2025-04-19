Tokat'ta Şifa İçin Türbe Ziyareti - Son Dakika
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Tokat'ta Şifa İçin Türbe Ziyareti

Tokat'ın Kızılöz köyünde vatandaşlar, Ali Baba Türbesi'nden toprak yiyerek şifa arıyor.

19.04.2025 22:38
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Tokat'ta türbenin toprağını yiyerek dua ediyorlar

TOKAT - Tokat'ın Kızılöz köyünde şifa arayan vatandaşlar, 200 yıllık gelenek gereği Ali Baba Türbesi'nden toprak yiyerek dualar ediyor.

Tokat il merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılöz köyünde, her yıl nisan ayının 15'i ile 18'i arasındaki Cuma günleri, vatandaşlar türbeye gelip dualar ederek şifa arıyor. Çevre köylerden gelen vatandaşlar türbenin toprağından yiyip otunu keserek niyetlerde bulunuyor. Köy halkının 'Cevher' adını verdiği türbeyi ziyaret edenler, türbe çevresindeki otları kesip toprağını alırken dileklerde bulunuyor. Toplanan otların karşılığında verilen paralar ise köy camisinin ihtiyaçları için kullanılıyor.

"Şifa niyetine toprak yenir"

Geleneğin önemine dikkat çeken köy sakinlerinden Şerife Erçoban, "Eski hesapta nisan ayının ilk cumasında, yılda bir kez üç gün boyunca burada ziyaret yapılırdı. Otunu keserler, toprağını alırlardı. Şifa niyetine toprak yenir. Otun parasını verirler, ziyaret sonunda toplanan paralar camiye verilirdi. Her niyet için bu cevher kullanılırdı" dedi.

"Derdi olan herkes burada çözüm arıyor"

Ziyaretlerin hem manevi hem de sosyal yönüne vurgu yapan Selman Erçoban ise "Niyetimiz neyse onun gerçekleşmesi için buraya gelinir. Akrabalar ziyaret edilir, geçmişlerimiz için dua edilir. Derdi olan herkes buraya gelip çözüm arardı" ifadelerini kullandı.

"Köyümüzün büyükleri bu geleneği yaşatmalı"

Geleneğin artık unutulmaya başlandığını belirten Havva Çifçier ise çağrıda bulunarak, "Bu 200 yıllık bir gelenek, belki daha da eski. Niyet tutulur, cevher alınır ve ağızla temas ettirilir. Ancak iki yıldır bu gelenek unutuldu. Bizim köyümüzün muhtarı, büyük insanlarımız nerede? Bu geleneği yaşatmak onların görevi" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta Şifa İçin Türbe Ziyareti - Son Dakika

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