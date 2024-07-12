Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ'a atanırken, yerine atama yapılmayınca 'Tokat valisiz olursa, kızlar kocasız olmaz' türküsü gerçek oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ'a atanırken, yerine atama yapılmayınca 'Tokat valisiz olursa, kızlar kocasız olmaz' türküsü gerçek oldu

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ\'a atanırken, yerine atama yapılmayınca \'Tokat valisiz olursa, kızlar kocasız olmaz\' türküsü gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 5 ilin valisi değişti. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da Elazığ Valisi olarak atandı. Hatipoğlu'nun yerine ise henüz bir atama yapılmazken, bu durum 'Tokat valisiz olursa, kızlar kocasız olmaz' türküsünü akıllara getirdi.

12.07.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 ile vali atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ'a atanırken, yerine atama yapılmayınca "Tokat valisiz olursa, kızlar kocasız olmaz" türküsü gerçek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 5 ilin valisi değişti. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da Elazığ Valisi olarak atandı. Hatipoğlu'nun yerine ise henüz bir atama yapılmazken, bu durum "Tokat valisiz olursa, kızlar kocasız olmaz" türküsünü akıllara getirdi. Türküyü Tokat'a ilk geldiği dönemde dinlediğini söyleyen Vali Numan Hatipoğlu, "Bu türküyü daha önce dinlemiştim. Türküyü ilk söyleyen kişi 'O kısmı ben söylemedim' dedi. Yani sonradan eklenmiş ama güzel bir ekleme. Benim kanaatim işte zamanın ruhu dediğim şey; muhtemelen çocuk evliliklerini yasaklayan bir valimizin devamında söylendiği kanaatindeyim. Şimdi klip olarak kesip arkadaşlar gönderiyorlar. Bu kararnamede biliyorsunuz Tokat'a henüz bir atama gerçekleşmedi. Zaten daha geniş kapsamlı bir kararnameyle ilgili çalışma olduğu ifade ediliyordu. Herhalde o kapsamda çok değerli bir meslektaşımız buraya gelip, Tokat'ımıza hizmet edecektir" dedi.

Vali Numan Hatipoğlu'nun 22 Temmuz Pazetesi günü şehirden ayrılacağı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Tokat, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ'a atanırken, yerine atama yapılmayınca 'Tokat valisiz olursa, kızlar kocasız olmaz' türküsü gerçek oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:54 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 14:01:52. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ'a atanırken, yerine atama yapılmayınca 'Tokat valisiz olursa, kızlar kocasız olmaz' türküsü gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement