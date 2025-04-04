Tokatköy'de Kentsel Dönüşüm Başladı - Son Dakika
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Tokatköy'de Kentsel Dönüşüm Başladı

Tokatköy\'de Kentsel Dönüşüm Başladı

Beykoz Tokatköy'de riskli gecekondular yerine modern konutlar inşa ediliyor, dönüşüm tamamlanma aşamasında.

04.04.2025 13:21
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Beykoz Tokatköy'de çoğunlukla riskli gecekonduların bulunduğu mahallede Emlak Konut GYO güvencesiyle yatay mimariyle modern konutlar inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1,5 milyon yapının risk altında olduğu İstanbul'un dönüşümü için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Beykoz ilçesinde riskli gecekonduların bulunduğu Tokatköy Mahallesi'nde de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 823 konutun dönüşümü tamamlanma aşamasına geldi.

"Evi dönüşen herkes mutlu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Beykoz Tokatköy'de kentsel dönüşüm çalışmalarımızın nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Belli çevrelerin kışkırtmaları vatandaşımızı nasıl tedirgin etmişti. Şimdi Tokatköy'de evi dönüşen herkes mutlu, sağlam yuvalarında huzurlu. Dönüşümden korkmayın" ifadelerine yer verdi.

Gecekonduların yerine Emlak Konut güvencesi

Tokatköy Mahallesi'nde 2023 yılında başlatılan proje 9 hektarlık alanda yürütülüyor. Daha önce gecekonduların olduğu mahallede her an çökme riski ile karşı karşıya kalan konutların yerine Emlak Konut GYO güvencesi ile 2 etaptan oluşan yatay mimariye uygun 776'sı konut, 47'si ticari bölümden oluşan 823 yapı inşa edildi.

"Bütün hak sahipleri yerinde korundu"

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Zeynep İnan, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Burada uzlaşma süreçlerini tamamladıktan sonra çok kısa sürede yapım aşamasına geçtik ve toplamda 823 bağımsız bölüm üretildi. Bütün hak sahipleri yerinde korundu. Artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. En kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza anahtar teslimlerini yaparak burada sağlıklı ve güvenilir yaşamın başlamasını sağlayacağız. Alanın üçte ikisi yeşil alandan oluşmaktadır. Peyzaj alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla çevresiyle bütünleşik bir dönüşüm projesi oldu."

İstanbul'da yaşayan vatandaşlara riskli yapılarını bir an önce dönüştürmeleri için çağrı yapan İnan, "İstanbul'da yaşanacak bir depreme karşı yapılacak en önemli adımlardan biri bu köhnemiş yapıların artık dönüştürülmesi. Herkesin güven ve huzur içinde yaşamasını sağlamak başkanlığımız olarak bizim en büyük amacımız" dedi.

"Eski evde sabah kalkabildiğimize şükrediyorduk"

40-50 yıllık yıkılmaya yüz tutmuş gecekondulardan kurtulan Tokatköy Mahallesi sakinleri bir an önce yeni evlerine yerleşebilmek için gün sayıyor. Dönüşüme ilk karar verenlerden olduğunu ifade eden hak sahibi Esat Özbay, "Kendi evim sağlıklı, oturulacak durumda değildi. Sabah kalktığımızda şükrediyorduk. 'Bugün kalktık' diyorduk yani. Şimdi ise 'acaba burası bizim mi olacak' diye inanamadım. Çünkü biz öyle bir evde yaşamadık. Çok şükür Allah bu günleri gösterdi bize. Her şeyiyle dört dörtlük, muazzam" diye konuştu.

"72 yıl daha yaşasam bu evi yapamazdım"

Esat Özbay evinin inşaatını torunlarıyla birlikte heyecanla takip ettiklerini de şöyle dile getirdi: "Küçüğünden büyüğüne kadar hep bekliyorlar. Ben 72 yaşındayım. 72 yıl daha yaşasam ben kendi başıma bu evi yapamazdım. Öyle bir şansımız yok. Çok şükür, Allah devletimizi var etsin, Bakanlığımızı var etsin."

"Evlerini dönüşüme gönül rahatlığıyla versinler"

Semahat Özbay ise 45 yıl yaşadığı eski evinden ağlayarak çıktığını ama şimdi 'iyi ki dönüşüme vermişim' dediğini belirterek şöyle konuştu: "Torun torba gelip rahat edecek buralarda. Evlerin içini gezdik gördük, çok ferah, çok güzel, çok rahat. Mutfağı harika. Ev hanımının en çok istediği şey mutfak olur. Dolaplar olsun, malzemeler olsun her şey kaliteli, dört dörtlük. Harika evler olmuş. Allah yapanlardan da razı olsun. Evi kentsel dönüşüme seve seve, gönül rahatlığıyla versinler. Çünkü doğru düzgün evler yapılıp veriliyor. Şahsa kalmış olsa 50 yıl daha yaşasak böyle bir imkan içinde yaşayamayız. Başka bir şehirde, başka bir şeyde yaşıyormuş gibi hissettim kendimi. Hiç böyle bir lüks binalarda, böyle bir şeylerde yaşamadık, görmedik. Kalktık, kendimizi gecekondularda gördük."

"Bakanlığın önceki projelerde ne kadar dayanıklı yaptığını gördük"

Burhan Cenk Bayar da şunları söyledi: "Kentsel dönüşüm projeleri Türkiye'nin birçok yerinde depremlerde sınavını verdi. Onun için ben güveniyorum. Bizim için en önemli şey burada bu projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın himayesinde yürütülüyor olması. Çünkü Bakanlığın daha önce yaptığı projelerde ne kadar güzel yaptığını, dayanıklı yaptığını gördük, takip ettik. Bunun da en az onlar kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Bence temelinde insan hayatı olduğu için ve hem insan hayatını kurtarmak hem de yaşam kalitesini yükseltmekle alakalı bir şey oldu bu." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokatköy'de Kentsel Dönüşüm Başladı - Son Dakika

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