TOKİ 20 Bin Konutu Satışa Sunuyor - Son Dakika
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TOKİ 20 Bin Konutu Satışa Sunuyor

08.06.2026 11:48
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TOKİ, 64 ilde 20 bin konutu vatandaşların erişimine açacak, en çok satış Bursa ve Ankara'da olacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 64 ilde açık satış yöntemiyle yaklaşık 20 bin konutu vatandaşların erişimine açacak. En fazla satışın yapılacağı iller ise Bursa ve Ankara olacak.

TOKİ 64 ilde 20 bin konutu vatandaşlara uygun şartlarda satışa çıkartacak. Bu kapsamda açıklanan verilere göre konut sayısı bakımından listenin en başında Bursa 2 bin 200 konutla yer alacak. Ankara'da ise 2 bin 62 konut vatandaşlara sunulacak. Bu illeri Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya takip edecek.

TOKİ'nin satışa sunacağı konut sayısı bakımından ilk 10 il şöyle sıralandı:

"Bursa 2 bin 200, Ankara 2 bin 62, Hatay 1240, Kahramanmaraş 1073, Malatya 1000, Konya 998, Samsun 684, Batman 588, Eskişehir 565, Mardin 452"

Satış kapsamında vatandaşlar Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. Kura uygulanmayacak sistemde, şartları sağlayan vatandaşlar başvuru önceliğine göre konut sahibi olabilecek.

TOKİ'nin açık satış sürecine ilişkin detayların resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ankara, Finans, Bursa, Emlak, Yerel, Son Dakika

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