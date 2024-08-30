TOKİ Başkanı Karabük\'teki Projeleri İnceledi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Mustafa Levent Sungur, Karabük'te yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

TOKİ Başkanı Sungur bir dizi inceleme ve ziyaretler için Karabük'e geldi.

İlk olarak Kent Meydanı Millet Bahçesi projesi alanını gezen Sungur daha sonra Kartaltepe Mahallesi'ndeki "İlk Evim İlk İş Yerim" proje alanı ve Soğuksu 3. Etap TOKİ projesi sahasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret eden Sungur, Karabük Belediyesinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Sungur'a ziyaret ve incelemelerinde AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve ilgililer eşlik etti. - KARABÜK