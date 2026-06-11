TOKİ'den 20 Bin Konut Satışı - Son Dakika
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TOKİ'den 20 Bin Konut Satışı

TOKİ\'den 20 Bin Konut Satışı
11.06.2026 16:33
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TOKİ, 64 ilde 20 bin konut satışı başlatıyor, Kayseri'de 104 ev satışa sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. Kayseri'de de 11'i 3+1 olmak üzere 104 adet ev satılacak.

Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde, yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. Konutların satışları 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek. Kayseri'de de 11'i 3+1 olmak üzere 104 adet ev satışa çıkacak. TOKİ Kayseri'de; Akkışla ilçesi Şen mahallesinde 27 adet 2+1, Develi ilçesi Bahçebaşı mahallesinde 34 adet 2+1 ve 5 adet 3+1, Yahyalı ilçesi İsmet mahallesinde 22 adet 2+1 ve 6 adet 3+1, Yeşilhisar ilçesi Kılcan mahallesinde ise 10 adet 2+1 konut satacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kayseri, Çevre, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TOKİ'den 20 Bin Konut Satışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Süreyya Çoban Süreyya Çoban:
    iyi bir adım olmuş en azından insanlar seçim yapma şansı bulacak 0 0 Yanıtla
  • Gülhanım Çetin Gülhanım Çetin:
    her seferinde aynı şeyler söylüyorlar piyasayı dengeleyecekler kira düşecek ama sonra hiçbir şey değişmiyor laftan ibaret kalmış kalır 0 0 Yanıtla
  • Sultan Çelik Sultan Çelik:
    yahu bu 20 bin konut satılınca da kira fiyatları düşecek mi hiç öyle düşünmüyorum açıkçası ne olursa olsun fiyatlar yine aynı yerde kalır 0 0 Yanıtla
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