Tokyo Camiinde Bayram Namazı İki Kez Kılındı

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Japonya'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı Tokyo Camii'nde karşıladı. Başkent ve çevresinde yaşayan farklı ülkelerden yüzlerce Müslüman, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camii'ne akın etti.

BAYRAM NAMAZI İKİ KEZ KILINDI

Yoğun katılım nedeniyle cami önünde insan kuyruğu oluşurken, caminin dolması nedeniyle bayram namazı 2 kez kılındı. Namazın ardından cami avlusunda bayramlaşan Müslümanlar, Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşadı.

İşte bayram namazının iki kez kılındığı camiden kareler;