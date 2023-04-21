Tokyo Camiinde Bayram Namazı İki Kez Kılındı - Son Dakika
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Tokyo Camiinde Bayram Namazı İki Kez Kılındı

21.04.2023 14:54

Japonya'da yaşayan Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı Tokyo Camii'nde kutladı. Cami dolu olduğu için bayram namazı iki kez kılındı ve cami avlusunda bayramlaşma yapıldı.

Japonya'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı Tokyo Camii'nde karşıladı. Başkent ve çevresinde yaşayan farklı ülkelerden yüzlerce Müslüman, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camii'ne akın etti.

BAYRAM NAMAZI İKİ KEZ KILINDI

Yoğun katılım nedeniyle cami önünde insan kuyruğu oluşurken, caminin dolması nedeniyle bayram namazı 2 kez kılındı. Namazın ardından cami avlusunda bayramlaşan Müslümanlar, Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşadı.

İşte bayram namazının iki kez kılındığı camiden kareler;

Tokyo Camii'nde bayram namazı 2 kez kılındı
Tokyo Camii'nde bayram namazı 2 kez kılındı
Tokyo Camii'nde bayram namazı 2 kez kılındı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tokyo Camiinde Bayram Namazı İki Kez Kılındı - Son Dakika


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