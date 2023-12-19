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Tomarza'da 100. Yıl Atatürk Koşusu düzenlendi - Son Dakika
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Tomarza'da 100. Yıl Atatürk Koşusu düzenlendi

Tomarza İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 100. Yıl Atatürk Koşusu'nda öğrenciler kıyasıya yarıştı. Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları törenle verildi.

Tomarza\'da 100. Yıl Atatürk Koşusu düzenlendi
19.12.2023 - 16:27,
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Tomarza İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 100. Yıl Atatürk Koşusu'nda öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Tomarza'da 100. Yıl Atatürk Koşusu'na katılan öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren öğrencilerin kupa ve madalyaları ise düzenlenen törenle verildi. Törene; İlçe Kaymakamı Ali Buzkaya ile kurum amirleri, okul yönetimleri, öğretmenler ve sporsever öğrenciler katıldı.

Törende protokol üyeleri, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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