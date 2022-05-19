Tomarza'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tomarza'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19.05.2022 15:48
Tomarza'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tomarza ilçesinde de coşku ile kutlandı. Bayram kutlamaları; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt'un Atatürk büstüne çelenk sunması ile başladı. Kutlamalara Tomarza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliği yaparken katılanlar ise keyifli dakikalar yaşadı. Lise Müdürü Murat Arslan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından liseli öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tomarza 50. Yıl İlkokul öğrencileri ise programda halk oyunları gösterisi sergiledi. Liseli öğrencileri tarafından yapılan jimnastik hareketler, yarışmalar ve güreş müsabakalarının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri protokol üyeler tarafından verildi.

Programa; Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Kara, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Tomarza'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Tomarza'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Tomarza'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Tomarza'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Tomarza'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Tomarza'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Tomarza'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
500
Beyşehir'de 19 Mayıs coşkusu Beyşehir'de 19 Mayıs coşkusu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: İHA

19 Mayıs, Hisarcık, Kayseri, Tomarza, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tomarza'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:51 Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:10:42. #1.12#
SON DAKİKA: Tomarza'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement