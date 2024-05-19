Tomarza'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tomarza'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu

Tomarza\'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu

Tomarza İlçesi'nde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Kılıç'ın Atatürk mozolesine çelenk sunmasıyla başlayan kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Öğrencilerin şiirler okuduğu ve şarkılar söylediği programda, halk oyunları gösterileri de büyük beğeni topladı. Yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri protokol tarafından verildi. İzleyiciler, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

19.05.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tomarza İlçesinde de coşku ile kutlandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Kılıç'ın Atatürk mozolesine çenek sunması ile başladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başlayarak İlçe Kaymakamı Ali Buzkaya'nın programa katılan öğrencilerin ve ilçe halkının bayramını kutlaması ile devam etti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Kılınç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Programda; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konulu şiirler okunarak şarkılar söylendi. Tomarza Zekiye Canpolat İlkokul öğrencileri tarafından oynanan halk oyunları gösterileri izleyiciler tarafından beğeni ile izlendi.

Programın sonuna doğru voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç, şiir gibi yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri de protokol tarafından verildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenleri; izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Programa katılan izleyiciler ise programın hazırlanmasında emeği geçenlere çok teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı, Ali Kılıç, 19 Mayıs, Gençlik, Tomarza, Spor, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tomarza'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:55 Çakma Atatürk, 19 Mayıs’ı da boş geçmedi Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı
14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:45 Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 15:32:43. #1.12#
SON DAKİKA: Tomarza'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement