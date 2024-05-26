Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ekimi başladı - Son Dakika
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Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ekimi başladı

Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ekimi başladı

Türkiye'nin önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden biri olan Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ekimi başladı. Kayseri genelinde üretilen Çerezlik Kabak Çekirdeği'nin yüzde 25'i ise Tomarza ilçesinde üretiliyor. 2023 yılında 160 bin dekar araziye ekilen çerezlik kabak çekirdeğinden 6 bin Ton rekolte elde edildi. 2024 yılında ise 165-170 bin dekar araziye kabak çekirdeği ekilmesi bekleniyor.

26.05.2024 12:56
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Türkiye'nin önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden biri olan Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ekimi başladı.

Türkiye'de üretilen Patentli Çerezlik Kabak Çekirdeği'nin yüzde 60'ı Kayseri genelinde üretilirken, Kayseri'de üretilen Çerezlik Kabak Çekirdeği'nin yüzde 25'i ise Tomarza ilçesinde üretiliyor. 2023 yılı içerisinde ilçede 160 bin dekar araziye ekilen çerezlik kabak çekirdeğinden 6 bin Ton rekolte kabak çekirdeği elde edildi. 2024 yılı içerinde ise edinilen bilgilere göre 165-170 bin dekar araziye kabak çekirdeği ekilmesi beklenirken, 6 bin dekar araziye ise sulu olarak ekilmesi planlanıyor.

Her yıl Mayıs ayında ekilen kabak çekirdeğinin hasadı ise Ekim ayı içerisinde yapılıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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