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Türkiye'nin önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden biri olan Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ekimi başladı.

Türkiye'de üretilen Patentli Çerezlik Kabak Çekirdeği'nin yüzde 60'ı Kayseri genelinde üretilirken, Kayseri'de üretilen Çerezlik Kabak Çekirdeği'nin yüzde 25'i ise Tomarza ilçesinde üretiliyor. 2023 yılı içerisinde ilçede 160 bin dekar araziye ekilen çerezlik kabak çekirdeğinden 6 bin Ton rekolte kabak çekirdeği elde edildi. 2024 yılı içerinde ise edinilen bilgilere göre 165-170 bin dekar araziye kabak çekirdeği ekilmesi beklenirken, 6 bin dekar araziye ise sulu olarak ekilmesi planlanıyor.

Her yıl Mayıs ayında ekilen kabak çekirdeğinin hasadı ise Ekim ayı içerisinde yapılıyor. - KAYSERİ