Tomarza\'da İstiklâl Marşı\'nın Kabulü\'nün yıldönümü kutlandı

Tomarza'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterileri sergilendi. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, İstiklal Marşı'nın Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesindeki önemi bir kez daha vurgulandı. Programa; Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tomarza Zekiye Canpolat İlkokulu tarafından hazırlanan ve sunulan programda, Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 105 yıl önce kabul edilen İstiklal Marşı'nın yıl dönümü, ilçede büyük bir coşku anıldı. - KAYSERİ