Tomarza\'da Kuran Kursu Öğrencilerine Kano Deneyimi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Yaz Kuran Kursları'nın bitmesine sayılı günler kala öğrenciler kanoya bindi.

Tomarza - Yavuzselim Mahallesi Hicret Cami Yaz Kuran Kursları'na katılan öğrenciler; Cami Hocası Bünyamin Teke öncülüğünde Zamantı ırmağına götürülerek kanoya bindirildi. Kayseri Kano işletme sahibi Enes Eroğlu yaptığı açıklamada; "Bu gün bizlere misafir olan öğrencilerimizi kanoya bindirerek değişik bir heyecan yaşamalarına vesile olduk. Kayseri Kano olarak hedefimiz, bütün Tomarzalı hemşerimizi kanoya bindirmek" dedi.

Hicret Cami Hocası Bünyamin Teke ve öğrenciler; misafirperverliklerinden dolayı Eroğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ