Tomarza'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı, yeni kanun ihtiyacı dile getirildi - Son Dakika
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Tomarza'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı, yeni kanun ihtiyacı dile getirildi

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Tomarza\'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı, yeni kanun ihtiyacı dile getirildi
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Tomarza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törende Ahmet Doğan Atatürk heykeline çelenk sundu; muhtarlığın 24 saat ulaşılabilen kamu hizmeti olduğunu belirterek yeni köy ve mahalle kanununa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Tomarza'da tören düzenlendi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Tomarza Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Yeni Mahalle Muhtarı ve Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Ahmet Doğan tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Ahmet Doğan yaptı. Muhtarlık kurumunun önemine değinen Doğan; muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, muhtarlık müessesesinin 21. yüzyılın şartlarına uygun şekilde hizmet verebilmesi için yeni bir köy ve mahalle kanununa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Doğan konuşmasında; muhtarlığın vatandaşların 24 saat ulaşabildiği, siyasi olmayan önemli bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayarak, Muhtarlar Günü'nün ilan edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Tomarza-Büyükcanlı Mahallesi Muhtarı Murat Coşkun'u da anan Doğan, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Hükümet Konağı önündeki programın ardından ilçedeki mahalle muhtarları toplu olarak Tomarza Kaymakamı Selim Eser'i ziyaret etti. Programa; Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan, MHP Tomarza İlçe Başkanı Halil İbrahim Özcan, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Ömer Acem, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza İlçe Müftüsü Sami Özgün ile çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Kaynak: İHA
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