Tomarza'da nevruz coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Tomarza'da nevruz coşkuyla kutlandı

21.03.2022 16:09
Tomarza'da nevruz coşkuyla kutlandı

Baharın gelişi ve tabiatın yeniden canlanmasını sembolize eden Nevruz Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'nin Tomarza ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Baharın gelişi ve tabiatın yeniden canlanmasını sembolize eden Nevruz Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'nin Tomarza ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tomarza Yatılı Bölge Orta Okulunda düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat'ın yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlk olarak Tomarza Yatılı Bölge Orta Okulunda gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program; Türk dünyasında nevruz konulu konuşmayla devam etti. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ve İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, Ergenekon'dan çıkışın demir dövme ile temsil edildiği programda dünyaya yeni canlıların gelişini, hayat buluşun anlamını temsilen yumurtalar kırıldı. Nevruz etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir ve çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinliklerle devam eden program sonunda katılımcılara pilav dağıtıldı. - KAYSERİ

Tomarza'da nevruz coşkuyla kutlandı
Tomarza'da nevruz coşkuyla kutlandı
Tomarza'da nevruz coşkuyla kutlandı
Tomarza'da nevruz coşkuyla kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tomarza'da nevruz coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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