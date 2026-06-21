Tomarza’da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tomarza’da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

Tomarza’da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti
21.06.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Kaymakam Selim Eser ve kurum amirleri, şehit babalarını ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı. Ziyaretlerde şehit ailelerinin devlet ve millet nezdindeki önemi vurgulanırken, babalara minnet ve şükran duyguları iletildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan şehit babaları, Kaymakamı Selim Eser ve kurum amirleri tarafından ziyaret edilerek 'Babalar Günü' tebrik edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde; şehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğu vurgulanırken, şehit babalarıyla yakından ilgilenilerek Babalar Günü vesilesiyle kendilerine duyulan minnet ve şükran ifade edildi. Tomarza Kaymakamı Selim Eser yaptığı açıklamada; "Şehit ve gazi babalarımız başta olmak üzere, bir ömür ailesine kol kanat geren; yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü evlatlarının huzuruna adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş büyüklerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyoruz" dedi.

Ziyaretler; şehit aileleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, devletin her zaman yanlarında olduğunu hissetmenin kendileri için büyük bir anlam taşıdığı ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Babalar Günü, Kayseri, Tomarza, Selim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tomarza’da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti - Son Dakika

Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco’da yer yerinden oynadı Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı
Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı
Fişi ilk yarıdan çektiler Brezilya, Haiti’ye şans tanımadı Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı
Dünya bu anları konuşuyor Amerika’ya damga vuran ’’Türk yürüyüşü’’ Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''

14:27
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
14:22
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
11:32
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı
Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 14:52:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Tomarza’da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.