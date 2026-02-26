Kaymakam Eser, Kıbrıs Gazisi\'ni Ziyaret Etti

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, ilçe protokolüyle birlikte Kıbrıs Gazisi Davut'u ziyaret etti.

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza Kaymakamlığı koordinesinde,; Tomarza İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er ve Tomarza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Abdullah Atik ile birlikte Kıbrıs Gazisi Davut Tektaş'ı Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kıbrıs Gazisi Davut Tektaş ve ailesiyle bir süre sohbet eden Kaymakam Eser, devletin her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olduğunu vurguladı. Gazi Tektaş'a sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler temennisinde bulunan Eser, gazilerimizin milletimizin onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında birlik ve beraberlik mesajı verilirken, Gazi Davut Tektaş ve ailesine şükran duygularını dile getirildi. - KAYSERİ