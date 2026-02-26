Kaymakam Eser, Kıbrıs Gazisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Kaymakam Eser, Kıbrıs Gazisi'ni Ziyaret Etti

26.02.2026 03:26
Tomarza Kaymakamı Selim Eser, ilçe protokolü ile birlikte Kıbrıs Gazisi Davut Tektaş'ı ziyaret ederek, devletin gazilerimizin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Ziyaret sırasında birlik ve beraberlik mesajları verildi, gazilere olan şükran duyguları dile getirildi.

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, ilçe protokolüyle birlikte Kıbrıs Gazisi Davut'u ziyaret etti.

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza Kaymakamlığı koordinesinde,; Tomarza İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er ve Tomarza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Abdullah Atik ile birlikte Kıbrıs Gazisi Davut Tektaş'ı Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kıbrıs Gazisi Davut Tektaş ve ailesiyle bir süre sohbet eden Kaymakam Eser, devletin her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olduğunu vurguladı. Gazi Tektaş'a sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler temennisinde bulunan Eser, gazilerimizin milletimizin onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında birlik ve beraberlik mesajı verilirken, Gazi Davut Tektaş ve ailesine şükran duygularını dile getirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
