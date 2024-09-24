Tomarza\'da Kan Bağışı Kampanyası

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Kızılay Kayseri Bölge Kan Merkezi tarafından Tomarza ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Şehit Tamer Gülveren caddesi üzerinde bulunan Tomarza Belediyesi Çay Bahçesi önünde Kızılay Kayseri Bölge Kan Merkezi'nden gelen personeller, kan bağışında bulunanlardan kan aldı. Kan bağışı toplama aracında görevli personel, "Tomarza'da hedefimiz 100 üniteden fazla kan bağışı toplamaktı. Bu rakamı fazlasıyla karşıladık. Vatandaşların duyarlı davranışlarından dolayı kan veren tüm vatandaşlara teşekkür ederiz. Belki hiç tanımadıkları insanlara ulaşan bu kanlar hayatlar kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

Kan vermenin hayat kurtarmanın yanında insan sağlığı açısından da önemini vurgulayan personel; "Kan vermek kolesterolü dengeler, tansiyonu dengeler, alerjik hastalıklara iyi gelir, düzenli kan veren insanlarda kalp krizi riski yüzde 80 oranında azalır. Kan hücreleri tazelendiği için insan daha dinç ve zinde kalır. Her sağlıklı ve 50 kilo üzerinde insan 3 ayda bir kan bağışı yapılabilir" dedi. - KAYSERİ