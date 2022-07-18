Toplu taşımada unutulan eşyalar arasında yok yok - Son Dakika
Üye Girişi

Toplu taşımada unutulan eşyalar arasında yok yok

18.07.2022 14:30
Toplu taşımada unutulan eşyalar arasında yok yok

Antalya'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların sahiplerine daha hızlı ulaştırılabilmesi için mobil uygulama kuruldu.

Antalya'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların sahiplerine daha hızlı ulaştırılabilmesi için mobil uygulama kuruldu. Halin kurum bünyesinde deneme aşamasında olan uygulama ilerleyen dönemde müracaatta bulunan vatandaşların kayıp eşyalarının akıbetleri yakın zamanda vatandaşlarla da paylaşılacak. Unutulan eşyalar arasında, para, oyuncak, şemsiye, plaj havlusu, cüzdan, kimlik, çanta, ziynet eşyası, pazar arabası, kıyafet, saat, paten, hatta futbol topu bile var. Unutulan ziynet eşyaları ise Kuyumcular Odası'na değer tespiti yapıldıktan sonra bozdurulup Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına yatırılıyor.

Yüz binlerce vatandaşın ulaşımını sağlamak için kullandığı toplu taşıma araçlarında her gün onlarca eşya unutulurken, bu eşyalar Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kayıp Eşya Bürosu'na geliyor. Büroya gelen eşyalar belirli bir düzenle muhafaza edilirken, 1 ay boyunca alınmayanlar ise Büyükşehir Belediyesi Hazinesine gidiyor. Eşyalar arasında paradan futbol topuna kadar birçok materyal bulunuyor.

Unutulan eşyaların sahiplerine tekrar kavuşturulması süreciyle ilgili bilgiler veren, Ulaşım Planlama ve Raylı Sitem Dairesi Başkanlığı Müdürü Osman Günel, "Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar olduğu zaman şoförler tarafından bizim depolama merkezlerindeki görevlilerimize veya mobil ekiplerimize teslim ediliyor. Teslim edilen bu eşyaların zaman kaybetmeden teslimleri yapılıp tutanakları tutulduktan sonra bizim kayıp eşya büromuza geliyor ve ulaşılabilir olanlar için vatandaşların kendilerine bilgi veriliyor. Vatandaşın müracaatı üzerine de kimlik ibrazı ve imza karşılığı görevliler tarafından eşyalar kendilerine teslim ediliyor. Kendisine ulaşamadığımız vatandaşların eşyaları ise 1 ay sonunda giyim eşyaları, sosyal hizmetlere, ziynet eşyaları ve paralar da Kuyumcular Odası'na değer tespiti yapıldıktan sonra bozdurulup Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına yatırılıyor" şeklinde konuştu.

Yaz mevsiminde havlu, kışın ise şemsiye en çok unutulanlar arasında yer alıyor

En çok unutulan eşyaların dönemsel olarak değiştiğini vurgulayan Osman Günel, "Şu an yaz sezonundayız, en fazla plaj havluları çantalar mangallar ve bavullar unutuluyor. Kış mevsiminde ise en çok unutulan eşya şemsiye oluyor" ifadelerini kullandı.

Eşyaları sahiplerine daha hızlı şekilde ulaştırmak için mobil uygulama kullanılıyor

Biz daha fazla güvenilir çabuk ulaşılabilir olmak için geliştirildiğini belirten Günel, "Akıllı ulaşım sistemleri çerçevesinde, personelimizle birlikte mobil uygulama geliştirdik. Bu uygulama sayesinde biz idareciler online olarak devamlı takip yapabiliyor ve bulunan eşyaların akıbetlerini, istatiksel verilerini görebiliyoruz. Aynı zamanda bu uygulamayı geliştirerek müracaatı bulunan vatandaşlarımızın da online olaraktan eşyalarının bulunup bulunmadıklarını öğrenmelerini sağlamak içinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Dinamo Kiev ile ön eleme oynayacak Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 3 yıldız yok Dinamo Kiev ile ön eleme oynayacak Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 3 yıldız yok CAS itirazı reddetti, Zenit Şampiyonlar Ligi'nde yok CAS itirazı reddetti, Zenit Şampiyonlar Ligi'nde yok Bahri Çabuk: 'Tokatspor Başkanı'nın Tokat'la alakası yok' Bahri Çabuk: 'Tokatspor Başkanı'nın Tokat'la alakası yok'
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Toplu taşımada unutulan eşyalar arasında yok yok - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:27 Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:51 Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 14:34:05. #1.12#
SON DAKİKA: Toplu taşımada unutulan eşyalar arasında yok yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement