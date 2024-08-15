Toprakkale'de 6 Aydır İnternet Sorunu: Vatandaşlar Mağdur

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinin bir mahallesinde yaklaşık 6 aydır internet olmamasına tepki gösteren İYİ Parti Toprakkale İlçe Başkanı Selçuk Karataşlı, "Vatandaşlarımız sağdan soldan elindeki GSM hatlarından kullanmaya çalışıyorlar. Her birinin faturaları kabarık gelmeye başladı. Bu insanlarımıza yazık değil mi? Bugün internet demek hayat demek" dedi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Karataş Mahallesi'nde 6 aydır internet problemi yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"6 aydır internet yok"

İYİ Parti Toprakkale İlçe Başkanı Selçuk Karataşlı, şunları söyledi:

"Yaklaşık 6 aydır şubat ayı itibarıyla internetimiz mahallemizde yok. Bir hırsızlık kablo olayı oldu lakin 6 aydır buna bir çözüm üretilemiyor. Birçok yerlere, birçok yetkili yerlere şikayetlerimizi dile getirdik. Mahallemizde ki mağdur insanlarımız bu konuda çok rahatsız ki bizlerde rahatsızız. Bugün dershane kursu olmuş 70- 80 bin- 100 bin lira civarlarında ama vatandaşlarımız online ders alıyor. Haliyle interneti kullanmak istiyorlar ama internetimiz 6 aydır yok. Olmayınca vatandaşlarımız sağdan soldan elindeki GSM hatlarından kullanmaya çalışıyorlar. Her birinin faturaları kabarık gelmeye başladı. Bu insanlarımıza yazık değil mi? Bugün internet demek hayat demek. Bugün internet demek öğrencilerin derslerinde gördüğü su gibi bir şey yani. Bugün 50- 60 bin lira dershane parası veremeyen vatandaşlarımız var. Bunlar online ders alıyorlar. 6 aydır bir internet bağlanmaz mı? Altı aydır yok yazıktır günahtır. Bu vatandaşlarımızın suçu nedir? Şikayet talepleri oluşturduk ama ne ilerleme var ne hiçbir şey var. Bir internet kablosu mahallemize gelmeyecekse veya yapılan arıza 6 ay içerisinde yapılmayacaksa biz neden o zaman duruyoruz? Yazıktır günahtır."

"Üç çocuğumda online derslere giremiyor"

Üç çocuk okutan Musa Yıldız ise "Benim üç tane öğrencim var. Hiçbir şekilde derse giremiyorlar. Dershaneye gönderemiyorum. Biliyorsunuz ülkemizin durumunu, asgari ücretle ben 3 tane üniversite öğrencisi okutuyorum. Bununla yetkililer hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Biz kime gideceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Bugüne kadar uğraştık her tarafa başvuru da bulunduk ama hiçbir şekilde bize olumlu bir geri dönüş göremedik. Şu an çocuklarım ne yapıyor? Derse giremiyor, online derse giremiyor bir şekilde. İnterneti biz çok pahalı alıyoruz, pahalı aldığımız halde de internetimiz kesik bir de 6 aydan beri bize fatura gönderiliyor" dedi.

Üniversite öğrencisi Rabia İlkay Yıldız "İnternetimiz 6 aydır yok. Uzaktan eğitime giremiyoruz. Derslerimize giremedik uzaktan eğitime. Çözüm bulamadık. Çünkü internet kafe yok burada gidemeyiz yani" şeklinde konuştu.