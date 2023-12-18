Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu \'Yüzyılın Türküleri\' konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı

Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Cumhuriyetin 100. yılına özel 'Yüzyılın Türküleri' isimli konserle sanatseverlerin karşısına çıktı. TRT Ses Sanatçısı Ethem Kaya ve Müzik Öğretmeni Tuğçe İpek Kaya'nın önderliğinde verilen konser kulakların pasını sildi.

Belirli dönemlerde Torbalı halkına konser veren Türk Halk Müziği Korosu bir kez daha sanatseverlerin karşısına çıktı. Koro şefi TRT Ses Sanatçısı Ethem Kaya ve Müzik Öğretmeni Tuğçe İpek Kaya'nın önderliğinde verilen konserin teması ise Yüzyılın Türküleriydi. Birbirinden eşsiz eserlerin seslendirildiği konsere Türk halk müziği severler yoğun ilgi gösterdi. Kaymakam Ercan Öter, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Güngör de eşleriyle birlikte konseri izleyenler arasındaydı.

MUHTEŞEM GECE

Hem solo hem de koro performansıyla kendilerine hayran bıraktıran koro üyeleri, uzun süre alkış aldı. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Soğuk bir kış gecesinde yüzyılın türküleriyle içimizi ısıtan, Belediyemiz Halk Müziği Korosunun kıymetli şefi TRT sanatçısı Ethem Kaya başta olmak üzere eşi Tuğçe Kaya'ya, saz üstatlarımıza, tüm solist ve koristlerimize, bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan İlçe Kaymakamımız Ercan Öter, Başsavcımız İsmail Güngör ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim. Torbalı Belediyesi olarak, kültürün, sanatın, sporun en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. Öte yandan koronun son bölümünde protokol üyeleri, şeflerin isteği sonrasında koro üyeleri arasına geçerek, türkülere eşlik etti.