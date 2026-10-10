Torbalı'da iş yerine düzenlenen operasyonda 27 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Torbalı'da iş yerine düzenlenen operasyonda 27 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Torbalı\'da iş yerine düzenlenen operasyonda 27 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Torbalı'da jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin TL olan 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, E.S. ve B.G'nin piyasaya gümrük kaçağı sigara sattığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Ekim'de E.S'nin Torbalı ilçesindeki iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, çeşitli markalarda toplam 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi. Şüphelilerden B.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: ANKA
3. SayfaGüvenlikJandarmaTorbalıGüncelYerelİzmirSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı 'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
60 milyonluk garaj Türkiye’de sadece 2 tane var 60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
14:50
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:01
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri
İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 15:55:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Torbalı'da iş yerine düzenlenen operasyonda 27 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei