Torbalı'da Kaybolan Mehmet Etiz İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Torbalı'da Kaybolan Mehmet Etiz İçin Arama Devam Ediyor

Torbalı\'da Kaybolan Mehmet Etiz İçin Arama Devam Ediyor

65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz, 5 gündür kayıp. Ailesi ve polis ekipleri arıyor.

03.12.2024 16:53
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Mehmet Etiz için arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz'den 29 Kasım Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. 5 gün önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi, polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin katılımıyla geniş çaplı bir arama çalışması yürütülüyor.

Etiz'in ailesi, görenlerin polis ve jandarma ekiplerine haber vermesini istedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Torbalı'da Kaybolan Mehmet Etiz İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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