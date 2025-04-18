Torosgaz\'dan Kütahya OSB Ziyareti

Torosgaz Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erdemci ve beraberindeki heyet, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, enerji altyapısı, doğalgaz yatırımları ve sanayi bölgelerinde sürdürülebilir enerji kullanımı üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede; Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Ölçer ve Fatih Karabulut ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin de hazır bulundu.

Karşılıklı fikir alışverişi ve iş birliği imkanlarının değerlendirildiği görüşme sonunda, her iki taraf da enerji verimliliği ve altyapı yatırımları konusunda ortak projelere açık olduklarını ifade etti. - KÜTAHYA