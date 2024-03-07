Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz Görev Süresini Tamamladı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 5 yıllık görev süresinin son meclis toplantısında Belediye Meclis üyelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "5 yıllık dönemde heyecanla bu şehrin insanlarına hizmet etmeye, gelişmelere uyum sağlamaya ve hızlı refleks göstermeye çalıştık. Güzel çalışmalar yaptık" dedi.
Mersin'in merkez Toroslar Belediyesi, 2019-2024 döneminin son aylık olağan toplantısını Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda söz alan Belediye Meclis Üyeleri, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
"Çevik belediyecilik anlayışını benimsedik"
Başkan Yılmaz, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, acısıyla tatlısıyla 5 yılı geride bıraktıklarını belirti. Herkese güzel temennileri için teşekkür eden Yılmaz, şöyle devam etti: "5 yıllık dönemin son meclis toplantısını yapıyoruz. Benim aklımda bu süreden kalan, iz bırakan bir olay yok. Bu konuda bir husumetimiz ve sıkıntımız yok. Bu açıdan ben de sizlere hakkımı helal ediyorum. Hep beraber kararlar aldık. Her olayda ve konuda heyecanla çalıştık. Bu dönemde pandemi ve deprem yaşadık. Hem deprem bölgesine yardımda bulunduk, hem de deprem bölgesinden gelen misafirlerimizi ağırladık. Belediye olarak her zaman hazır olmaya çalıştık. Türkiye'de ilk olarak 'çevik belediyecilik' anlayışını benimseyen belediye olduk. Gelişmeleri hızlı anlayan ve algılayan, buna uygun davranan, doğru adımlar atan, popülist politikalardan sıyrılıp olması gerekeni yapan bir yapı olmaya çalıştık. Bu açıdan tüm çalışma arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Kişisel olarak değerlendirildiğinde benim açımdan geliştirici, öğretici, zorlayıcı bir dönemdi. Zorlanmadan gelişme de olmuyor. Kendi adıma çok istifade ettiğim bir dönem oldu."
"Milliyetçi Hareket Partisi, bizim Partimiz ve bizim hareketimizdir"
Konuşmasında birlik ve beraberliğe de vurgu yapan Yılmaz, "Bu dönemde aday gösterilmedik. Bu konuyla ilgili spekülasyonlar yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi, 1969 yılında Adana Kongresi'nde kuruldu. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşmesinde, o salonda babam Mehmet Nihat Yılmaz, CKMP Mersin Gençlik Kolları Başkanı olarak bulunuyordu. 2019 yılında 50 yıl sonra yine o salonda, Toroslar Belediye Başkanı adayı olarak bulunma ve ondan sonra da bu görevi yapma şerefi bana nail oldu. Milliyetçi Hareket Partisi, bizim partimiz ve bizim hareketimizdir. Konuşmalarımızda, dünyadan bahsedip, daha sonra Türkiye'den ve Türkiye'deki dinamiklerden bahsedip kendi durduğumuz yeri tarif ediyorduk. Kendi pozisyonumuza, çıkarımıza göre bu konumlanmayı ve bu tercihi değiştirmek bizim açımızdan şahsiyet meselesidir. O açıdan Milliyetçi Hareket Partili'yiz. ve hareketimize, milletimize, devletimize farklı şekillerde hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Önce biriz, beraberiz"
Hizmet açısından 5 yıllık süreçte vatandaşlarımızdan güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Yılmaz, destek verenlere teşekkür ederek, "AK Parti'nin düzenli olarak yaptığı anketlerde de görülüyor. İnandığımız şeyleri yapmaya çalıştık. Herkese kendisi olduğu için, insan olduğu için, burada bizimle aynı çatıyı paylaştığı için, aynı havayı soluduğumuz için, aynı bayrak altında yaşadığımız için, aynı geleceğe yürüdüğümüz ve aynı kaderi paylaştığımız için saygı duyduk ve saygı duymaya devam edeceğiz. Bu açıdan dostlar kazandık. Önce biriz ve beraberiz. Bir ve beraber olursak, güçlü olursak, bu şehirde huzur ve güven içinde yaşarız. Toroslar Belediyesi çatısı altında hizmet veren, destek veren, hizmete vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
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