Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz Görev Süresini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz Görev Süresini Tamamladı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz Görev Süresini Tamamladı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 5 yıllık görev süresinin son meclis toplantısında teşekkür konuşması yaptı. Yılmaz, belediye olarak heyecanla çalıştıklarını ve güzel çalışmalar yaptıklarını belirtti.

07.03.2024 10:47  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 5 yıllık görev süresinin son meclis toplantısında Belediye Meclis üyelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "5 yıllık dönemde heyecanla bu şehrin insanlarına hizmet etmeye, gelişmelere uyum sağlamaya ve hızlı refleks göstermeye çalıştık. Güzel çalışmalar yaptık" dedi.

Mersin'in merkez Toroslar Belediyesi, 2019-2024 döneminin son aylık olağan toplantısını Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda söz alan Belediye Meclis Üyeleri, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

"Çevik belediyecilik anlayışını benimsedik"

Başkan Yılmaz, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, acısıyla tatlısıyla 5 yılı geride bıraktıklarını belirti. Herkese güzel temennileri için teşekkür eden Yılmaz, şöyle devam etti: "5 yıllık dönemin son meclis toplantısını yapıyoruz. Benim aklımda bu süreden kalan, iz bırakan bir olay yok. Bu konuda bir husumetimiz ve sıkıntımız yok. Bu açıdan ben de sizlere hakkımı helal ediyorum. Hep beraber kararlar aldık. Her olayda ve konuda heyecanla çalıştık. Bu dönemde pandemi ve deprem yaşadık. Hem deprem bölgesine yardımda bulunduk, hem de deprem bölgesinden gelen misafirlerimizi ağırladık. Belediye olarak her zaman hazır olmaya çalıştık. Türkiye'de ilk olarak 'çevik belediyecilik' anlayışını benimseyen belediye olduk. Gelişmeleri hızlı anlayan ve algılayan, buna uygun davranan, doğru adımlar atan, popülist politikalardan sıyrılıp olması gerekeni yapan bir yapı olmaya çalıştık. Bu açıdan tüm çalışma arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Kişisel olarak değerlendirildiğinde benim açımdan geliştirici, öğretici, zorlayıcı bir dönemdi. Zorlanmadan gelişme de olmuyor. Kendi adıma çok istifade ettiğim bir dönem oldu."

"Milliyetçi Hareket Partisi, bizim Partimiz ve bizim hareketimizdir"

Konuşmasında birlik ve beraberliğe de vurgu yapan Yılmaz, "Bu dönemde aday gösterilmedik. Bu konuyla ilgili spekülasyonlar yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi, 1969 yılında Adana Kongresi'nde kuruldu. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşmesinde, o salonda babam Mehmet Nihat Yılmaz, CKMP Mersin Gençlik Kolları Başkanı olarak bulunuyordu. 2019 yılında 50 yıl sonra yine o salonda, Toroslar Belediye Başkanı adayı olarak bulunma ve ondan sonra da bu görevi yapma şerefi bana nail oldu. Milliyetçi Hareket Partisi, bizim partimiz ve bizim hareketimizdir. Konuşmalarımızda, dünyadan bahsedip, daha sonra Türkiye'den ve Türkiye'deki dinamiklerden bahsedip kendi durduğumuz yeri tarif ediyorduk. Kendi pozisyonumuza, çıkarımıza göre bu konumlanmayı ve bu tercihi değiştirmek bizim açımızdan şahsiyet meselesidir. O açıdan Milliyetçi Hareket Partili'yiz. ve hareketimize, milletimize, devletimize farklı şekillerde hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Önce biriz, beraberiz"

Hizmet açısından 5 yıllık süreçte vatandaşlarımızdan güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Yılmaz, destek verenlere teşekkür ederek, "AK Parti'nin düzenli olarak yaptığı anketlerde de görülüyor. İnandığımız şeyleri yapmaya çalıştık. Herkese kendisi olduğu için, insan olduğu için, burada bizimle aynı çatıyı paylaştığı için, aynı havayı soluduğumuz için, aynı bayrak altında yaşadığımız için, aynı geleceğe yürüdüğümüz ve aynı kaderi paylaştığımız için saygı duyduk ve saygı duymaya devam edeceğiz. Bu açıdan dostlar kazandık. Önce biriz ve beraberiz. Bir ve beraber olursak, güçlü olursak, bu şehirde huzur ve güven içinde yaşarız. Toroslar Belediyesi çatısı altında hizmet veren, destek veren, hizmete vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz daha sonra meclis üyeleriyle vedalaşarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz Görev Süresini Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
11:27 Taş Kağıt Makas’ta 8 Mart öncesi tepki çeken sahne Köpek gibi havlatılan kadına kaptan içki içirildi Taş Kağıt Makas'ta 8 Mart öncesi tepki çeken sahne! Köpek gibi havlatılan kadına kaptan içki içirildi
11:09 İşte tezgaha inen hurma fiyatları İşte tezgaha inen hurma fiyatları
11:03 Galatasaraylılar duymasın Arda’ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi Galatasaraylılar duymasın! Arda'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi
10:48 Gamze Çelik’in tecavüz görüntülerini çektiği söylenmişti Barış Kılıç’ın davasında takipsizlik kararı verildi Gamze Çelik'in tecavüz görüntülerini çektiği söylenmişti! Barış Kılıç'ın davasında takipsizlik kararı verildi
10:47 Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi
10:34 Görür’den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda
10:31 İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı
10:26 Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti
10:26 Beşiktaş’ta neler oluyor Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti Beşiktaş'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 11:56:16. #1.11#
SON DAKİKA: Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz Görev Süresini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement