Toroslar Belediye Başkanı Ramazan Bayramı için tedbirleri aldı

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Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Bayram süresince belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini ifade eden Yıldız, "Bayram için tüm tedbirleri aldık. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere çözüm masası ekipleri her an görev başında olacak. Vatandaşlarımız, istek ve taleplerini bayram boyunca da belediyemizi arayarak iletebilirler" dedi.

Vatandaşların Ramazan Bayramını da kutlayan Yıldız, "Bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluk bizim için ikiye katlandı. Mazbatamızı aldık ve 350 bin kişinin yaşadığı Toroslarımıza hizmet etmenin ayrı bir sevinci içerisindeyiz" diye konuştu. - MERSİN