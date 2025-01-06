Toroslar Belediyesi'nden Hurdacılar Sitesi'ne Mühürleme Kararı, Esnaf Tepkili - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi'nden Hurdacılar Sitesi'ne Mühürleme Kararı, Esnaf Tepkili

Toroslar Belediyesi\'nden Hurdacılar Sitesi\'ne Mühürleme Kararı, Esnaf Tepkili

Toroslar Belediyesi, Hurdacılar Sitesi'ndeki 4 iş yerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürledi. İşletme sahipleri, belediye ile görüşmek istedikleri halde içeri giremediklerini belirterek duruma tepki gösterdiler. Esnaf, ekonomik sıkıntılarına ve işletmelerinin kapatılmasına karşı alternatif yer talep ediyor.

06.01.2025 16:39  Güncelleme: 16:42
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Toroslar Belediyesinin Hurdacılar Sitesi'nde faaliyet gösteren 4 iş yerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürleme kararı alması, işletme sahiplerinin tepkisine yol açtı. Belediyeye giderek sorunu görüşmek isteyen esnaf, içeriye alınmadıklarını iddia etti.

Mersin'in Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren 4 iş yerinin Toroslar Belediyesi tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürleme kararı üzerine işletme sahipleri, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile görüşmek istedi. Taleplerinin karşılanmadığını ve içeriye alınmadıklarını belirten esnaf, duruma tepki gösterdi.

Geri dönüşüm işletme sahipleri adına açıklama yapan Ali Geçgel, alınan kararın ardından belediye yetkilileri ile irtibat kurmaya çalıştıklarını, ancak görüşme yapamadıklarını söyledi. Toroslar Belediyesinin iş yerlerini mühürlemeye geleceklerini ifade eden Geçgel, "Bunun amacı nedir? Burada bir rant kavgası mı var, siyasi bir kavga mı? Gerçek fikirleri nedir? Toroslar Belediyesi gelip, neden sorunlarımıza el atmıyor, neden bizimle görüşmüyor? Sadece zabıtayı gönderip, mühürlemeye çalışıyorlar. Çocuklarımızın rızkını Toroslar Belediyesi verecek mi? Burada, Toroslar Belediyesine bağlı 30 işletme var. Belediye ile irtibat kurmaya çalıştığımızda, bizimle görüşmüyorlar ve sorunlarımızı dinlemiyorlar. İş yerlerimizi kapatarak sorunu çözmeye çalışıyorlar" dedi.

"Alternatif yerler üretilirse, gitmeye hazırız"

Yerel mahkemedeki davaların devam etiğini ifade eden Geçgel, "Toroslar Belediyesini de mahkemeye verdik. Bize alternatif yerler üretilirse, gitmeye hazırız. Bize 3 ay süre vermişlerdi, ama sonra tekrar geldiler ve 10 gün içinde iş yerimizi kapatacaklarını söylediler. Bugün de zabıta ekipleri tekrar gelip, iş yerimizi kapatacaklarını belirttiler" diye konuştu.

"Karşımızda bir sorumlu bulamıyoruz"

Geri dönüşüm tesislerindeki işletmecilerden Vedat Hedef de belediye başkanı ile görüşmeye gittiklerinde içeriye alınmadıklarını belirterek, "Ben 30 yıllık bir esnafım. Babamdan kalan bir iş yerini işletiyorum. Biz karşımızda bir sorumlu bulamıyoruz. Belediye başkanı ile görüşmeye gidiyoruz, kapıdan içeriye almıyorlar. Benim iş yerim kapanırsa, evime nasıl ekmek götüreceğim? Ödemem gereken kredilerim var, çalışan işçilerim var, bir sürü sorun var. Fakat belediye başkanı kesinlikle halkla ilgilenmiyor. Halk bunu bu noktaya getirdi; biz onu koltuğa oturttuk ama o bizi umursamıyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Toroslar Belediyesi'nden Hurdacılar Sitesi'ne Mühürleme Kararı, Esnaf Tepkili - Son Dakika

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