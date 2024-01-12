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Toroslar Belediyesi, Personel Kıyafetlerini Kendi Atölyelerinde Üretiyor - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi, Personel Kıyafetlerini Kendi Atölyelerinde Üretiyor

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, belediye personelinin iş kıyafeti ve üniformalarını Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) atölyelerinde üretiyor. Bu sayede belediye hem tasarruf sağlıyor hem de kursiyerlere mesleki eğitim imkanı sunuyor.

Toroslar Belediyesi, Personel Kıyafetlerini Kendi Atölyelerinde Üretiyor
12.01.2024 - 15:52,  Güncelleme: 15:55
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Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, belediye personelinin iş kıyafeti ve üniformalarını Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) atölyelerinde üretiyor.

Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Sosyal İşler, Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğünde hizmet veren personelin kıyafetini diken TORTEK atölyeleri, belediyenin bu alandaki bütçesine de tasarruf sağlamış oluyor. Sağlık Mahallesi'nde bulunan TORTEK Üretim Atölyesinde bugüne kadar 4 bin 500 iş kıyafeti imalatı yapıldı.

56 farklı branştaki Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) ile 6 bin 278 vatandaşa mesleki eğitim verdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "TORTEK merkezimize gelen kursiyerler el becerilerini geliştirerek, öğrendiklerini üretime dönüştürüyorlar. Burada hem sosyalleşip hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Bunun yanı sıra belediye personelimizin çalışma kıyafetlerini da bu atölyelerimizde üretiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana üretim odaklı çalışmalar yaptık" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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