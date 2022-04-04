Toroslar'da Ramazan Şenlikleri başladı - Son Dakika
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Toroslar'da Ramazan Şenlikleri başladı

04.04.2022 15:47
Toroslar'da Ramazan Şenlikleri başladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferini düzenlediği iftar programları ve Ramazan panayırları ile yeniden yaşatıyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferini düzenlediği iftar programları ve Ramazan panayırları ile yeniden yaşatıyor.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede gerçekleştirilen etkinliklerde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlenceleri de Toroslar halkıyla buluşuyor. Portakal ve Mustafa Kemal Mahalleleri'nde açılan ilk iftar programında, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hemşehrileriyle gönül sofrasında buluştu. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından oruç açıldı. Mahalle muhtarları, düzenlenen iftar programları için Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Ramazan'ın vazgeçilmezleri olan tasavvuf müziği, Karagöz-Hacivat, Meddah, sihirbaz gösterileri ve İbiş ile Memiş'e kadar birçok etkinliğin yer aldığı Ramazan panayırında ise çocuklar eski Ramazanların tadına varıyor. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramının da bulunulduğu panayırda Başkan Yılmaz, çocukların mutluluğuna ortak olurken, etkinlikleri de çocuklarla birlikte izledi.

Ramazan ayının ikinci iftar programı ise Arpaçsakarlar Mahallesi'nde düzenlendi.

Toroslar'da Ramazan ayının vazgeçilmezi olan iftar sofralarının sevinci, Arpaçsakarlar'ın Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümünde ikiye katlandı. Programda, milli mücadelenin simgesi kalpak da dağıtılarak coşkuyla marşlar söylendi. Kuvayimilliye ruhu ile kenetlenerek birlik ve beraberliğin en güzel fotoğraf karesinin verildiği iftar programı, Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. İftar masalarını tek tek gezerek hemşehrilerinin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Yılmaz, tüm hemşehrilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "İki yıldır tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 virüsü nedeniyle iftar programlarımızda bir araya gelememiştik. Bu yıl Allah'a çok şükür ki Ramazan ayının güzelliklerini yaşamak üzere mahallelerimize geldik, iftar sofralarımızı kurduk. Ramazan panayırımızda çocuklarımızı geleneksel oyunlarla buluşturuyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler sayesinde hemşehrilerimize eski Ramazanları yaşatıyoruz" dedi.

3 Nisan Arpaçsakarlar'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümünü kutlayan Yılmaz, "102 yıl önce Kuvayimilliye ruhu ile kenetlenerek düşmanı topraklarımızdan püskürten Arpaçsakarlarımızın, kurtuluş günü kutlu olsun. Bu mücadelenin önemli isimlerinden Fikri Mutlu, Osman Muzaffer Koçaşoğlu, Yanparlı Hüseyin ve bu kahramanların silah arkadaşları ile tüm kuvayimilliyecileri rahmetle anıyoruz. Türkiye büyüyerek daha da güçleniyor. Bizler de çocuklarımız güçlü olsun, güçlü bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz. Kuvayimilliye ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet de Toroslar'da kurulan iftar sofraları ile birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiğini belirterek, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti. Çenet, "Arpaçsakarlar'ın Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümünde, milli ve manevi duyguları hep birlikte idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bütün hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Toroslar'da Ramazan Şenlikleri başladı
Toroslar'da Ramazan Şenlikleri başladı

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Toroslar, Ramazan, Mersin, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Toroslar'da Ramazan Şenlikleri başladı - Son Dakika


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