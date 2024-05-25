Toroslar İlçesindeki Bayrak Yenilenecek

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Mersin'in simgesi haline gelen Toroslar ilçesinde doğal zemindeki 4 bin 532 metrekare büyüklüğündeki bayrak yenilenecek.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Çopurlu Mahallesi'ndeki Kocasay mevkiinde doğal zemin üzerinde bulunan bayrağın çevresinde incelemelerde bulundu. İhtişamlı görüntüsünü kaybeden Türk bayrağını bakımdan geçirerek, yenileyeceklerini belirten Yıldız, "Vatanını seven insanın, vatanını koruması, her bir metrekaresine sahip çıkması ve işini düzgün yapması lazım. Belediyemizin uhdesinde olan birçok yer gibi burası da bakımsız kalmış. Şehrin simgesi haline gelmiş bu alanı temizleyeceğiz ve gerekli bakım çalışmalarını yapacağız" dedi.

"Siyasette hamaset zamanı geçti, şimdi hizmet zamanı"

Toplumun ortak değerleri üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar olduğunu ifade eden Yıldız, "Siyasette hamaset zamanı geçti, şimdi hizmet zamanı. Toroslar'da siyaset yapanların, bu hamesetten vazgeçmiş olması lazım. Bu hizmetler insanlar tarafından görülüyor. Burada bir sistemsizlik oluşmuş. Bayrak bakımsız kalmış. Bayrağı bakımdan geçireceğiz. Kalıcı ve güzel olması için gerekli çalışmaları yapacağız. Havadan, karadan ve denizden rahatlıkla görülebilen bayrağın bakım çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız" diye konuştu.

"Toroslar'da artık her işin bir sistemi olacak"

Toroslar'da artık her işin bir sistemi olacağına işaret eden Yıldız, "Vatandaş ne yapıldığını görecek. Kendi çöpünün hangi saatte alındığını, asfaltının ne zaman döküldüğünü bilecek. Belediyemizde bu sistemi hayata geçirirsek, kimsenin kimseye bir şey yaptırmak için birilerini araya koymasına gerek kalmayacak. Vatandaşımız rahatça hizmet alacak. Stratejik planımızı da bu şekilde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN