Tortum'a 60 kişilik huzurevi müjdesi - Son Dakika
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Tortum'a 60 kişilik huzurevi müjdesi

Tortum\'a 60 kişilik huzurevi müjdesi
16.06.2026 15:27  Güncelleme: 15:28
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Erzurum'un Tortum ilçesinde hayırsever Niyazi Çakmakçı'nın katkılarıyla yapılacak 60 kişilik huzurevi projesi için iş birliği protokolü imzalandı. Proje, ilçedeki sosyal hizmet altyapısını güçlendirecek.

Erzurum'un Tortum ilçesinde yapılması planlanan huzurevi projesi için iş birliği protokolü imzalandı. İlçeye önemli bir sosyal hizmet yatırımı kazandıracak proje, Erzurum'da hayata geçirilecek ikinci huzurevi projesi olma özelliği taşıyor.

İmzalanan iş birliği protokolüne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, hayırsever bağışçı Niyazi Çakmakçı, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut katıldı. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin yalnızca bir bakım hizmeti değil, aynı zamanda vefa, merhamet ve sosyal devlet anlayışının güçlü bir yansıması olduğunu belirtti. Yaşlıların geçmişten bugüne toplumun hafızasını, kültürünü ve değerlerini taşıyan en kıymetli büyükler olduğunu ifade eden Tarıkdaroğlu, onların huzurlu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşamalarını sağlamanın devletin en önemli sorumlulukları arasında yer aldığını vurguladı.

Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya, sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemeye ve bakım hizmetlerini daha nitelikli hale getirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Tortum'a kazandırılacak huzurevinin de bu anlayışın somut bir sonucu olduğunu belirten Tarıkdaroğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte hem Tortum ilçesinde hem de Erzurum genelinde önemli bir ihtiyacın karşılanacağını kaydetti.

Sosyal hizmet yatırımlarında devletin imkanlarının yanı sıra hayırsever vatandaşların desteğinin de büyük önem taşıdığına dikkat çeken Tarıkdaroğlu, bağışçı Niyazi Çakmakçı'ya katkılarından dolayı teşekkür etti. Hayırseverlik kültürünün Anadolu'nun en güçlü değerlerinden biri olduğunu dile getiren Tarıkdaroğlu, bu tür yatırımların sadece bugüne değil, gelecek nesillere de örnek olacak kalıcı hizmetler bıraktığını ifade etti.

Tarıkdaroğlu, yaşlılara sunulan hizmetlerin insan odaklı, güvenli ve erişilebilir olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, Tortum Huzurevi'nin ilçeye ve Erzurum'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider de ilçeye kazandırılacak bu önemli yatırımın Tortum adına büyük bir kazanım olduğunu belirterek, projeye katkı sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'na, hayırsever Niyazi Çakmakçı'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayırsever bağışçı Niyazi Çakmakçı'nın katkılarıyla hayata geçirilmesi planlanan huzurevi projesinin, Tortum'da sosyal dayanışmanın ve hayırseverlik kültürünün güzel bir örneği olduğu ifade edildi.

60 kişilik kapasiteyle hizmet vermesi planlanan huzurevinin, yaşlı bireylerin bakım, barınma ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vermesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Tortum'da sosyal hizmet altyapısının güçlenmesi ve yaşlı vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunulması amaçlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tortum'a 60 kişilik huzurevi müjdesi - Son Dakika

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