"Torunlarınızdan mektup var" projesine teşekkür belgesi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen "Torunlarınızdan selam var" projesi takdir toplarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan projede yer alanlara teşekkür belgesi takdim etti.

Aydın'da yeni yıl öncesinde Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu öncülüğünde başlatılan "Torunlarınızdan selam var" projesi ile birlikte öğrenciler hazırladıkları yeni yıl tebrik kartlarını huzurevinde kalan yaşlılara gönderdi. Proje kapsamında hazırlanan mektuplar, Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlı çınarlara iletilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan ise Muhtar Çamoğlu ve projede yer alan Aliya İzzetbegoviç İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Ekrem Çifçi İlkokulu, Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu ve Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlerine teşekkür belgesi verdi.

Yeni yıl öncesinde yaşlı çınar olan büyüklerin unutulmaması ve gençlerde de farkındalık oluşması adına böyle bir proje geliştirdiklerini ifade eden Muhtar Çamoğlu; "Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı önderliğinde 2022'ye girerken hayatımızın çınarları olan huzurevindeki yaşlılarımıza "Torunlarınızdan Mektup Var" etkinliği adı altında okulumuzdaki miniklerin sevgiyle hazırladıkları yeni yıl kartlarını yaşlılarımıza gönderdik. Bu etkinlik nedeni ile Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü etkinliğimizden dolayı teşekkür belgesi ile bizleri onurlandırdı. Katıldığımız etkinliğin anlam kazanmasını sağlayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan'a, okulumuz öğretmenlerine ve koca yürekli miniklerimize çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN