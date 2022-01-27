Üye Girişi
"Torunlarınızdan mektup var" projesine teşekkür belgesi - Son Dakika

"Torunlarınızdan mektup var" projesine teşekkür belgesi

27.01.2022 13:50
"Torunlarınızdan mektup var" projesine teşekkür belgesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen "Torunlarınızdan selam var" projesi takdir toplarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan projede yer alanlara teşekkür belgesi takdim etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen "Torunlarınızdan selam var" projesi takdir toplarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan projede yer alanlara teşekkür belgesi takdim etti.

Aydın'da yeni yıl öncesinde Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu öncülüğünde başlatılan "Torunlarınızdan selam var" projesi ile birlikte öğrenciler hazırladıkları yeni yıl tebrik kartlarını huzurevinde kalan yaşlılara gönderdi. Proje kapsamında hazırlanan mektuplar, Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlı çınarlara iletilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan ise Muhtar Çamoğlu ve projede yer alan Aliya İzzetbegoviç İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Ekrem Çifçi İlkokulu, Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu ve Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlerine teşekkür belgesi verdi.

Yeni yıl öncesinde yaşlı çınar olan büyüklerin unutulmaması ve gençlerde de farkındalık oluşması adına böyle bir proje geliştirdiklerini ifade eden Muhtar Çamoğlu; "Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı önderliğinde 2022'ye girerken hayatımızın çınarları olan huzurevindeki yaşlılarımıza "Torunlarınızdan Mektup Var" etkinliği adı altında okulumuzdaki miniklerin sevgiyle hazırladıkları yeni yıl kartlarını yaşlılarımıza gönderdik. Bu etkinlik nedeni ile Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü etkinliğimizden dolayı teşekkür belgesi ile bizleri onurlandırdı. Katıldığımız etkinliğin anlam kazanmasını sağlayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan'a, okulumuz öğretmenlerine ve koca yürekli miniklerimize çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Torunlarınızdan mektup var projesine teşekkür belgesi

YORUMLAR
500

Ömer Turan, Yeni Yıl, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Torunlarınızdan mektup var' projesine teşekkür belgesi - Son Dakika


Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
80 bine yaklaşan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt: Yüz yüze eğitime devam! 80 bine yaklaşan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt: Yüz yüze eğitime devam!         
13:52
Yeni iddia: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni yasa dışı bahis mi? Yeni iddia: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni yasa dışı bahis mi?         
13:48
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek         
12:43
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49

Son Dakika Haberleri
13:52 80 bine yaklaşan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt: Yüz yüze eğitime devam!
13:48 Everton taraftarı onu şehirde bile görmek istemiyor! Vitor Pereira'dan tepkilere şaşırtan cevap
13:47 Yeni iddia: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni yasa dışı bahis mi?
13:31 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Eski BJK Başkanı Fikret Orman: Kardeşim gibiydi
13:24 Başkan Çebi'den silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ilk açıklama geldi
13:23 Afganistan'a insani yardım töreninde Bakan Soylu'ya İmamoğlu'nun "MOBESE" tepkisi soruldu: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı
13:23 7 yıldır uzay boşluğunda dolaşan roket Ay'a düşecek!
13:19 Erdoğan, "İBB Başkanıyken AKOM'da karargah kurardık" demişti. AKOM ne zaman kuruldu?
13:10 Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayında 2 kişi gözaltına alındı
13:08 Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 13:57:21. #1.11#
SON DAKİKA: "Torunlarınızdan mektup var" projesine teşekkür belgesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement