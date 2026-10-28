Torunoğlu, Cumhuriyet Bayramını kutladı - Son Dakika
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Torunoğlu, Cumhuriyet Bayramını kutladı

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Torunoğlu, Cumhuriyet Bayramını kutladı
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Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi sonucunda elde ettiği en büyük kazanımlardan biri olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetin ilanının, milletin azim ve kararlılığının, özgürlük iradesinin ve ortak geleceğe duyduğu inancın tarihi bir göstergesi olduğunu vurgulayan Torunoğlu, Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Torunoğlu, "Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık mücadelesini taçlandıran, kendi geleceğini belirleme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimiz, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, bağımsızlık aşkının ve özgür yaşama kararlılığının en büyük eseridir. Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, demokratik değerlerimizi yaşatmak ve bu büyük mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir. Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmenin yolu; üretmekten, çalışmaktan, istihdam oluşturmaktan ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaktan geçmektedir. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, iş dünyamızın gelişimini desteklemek ve Adıyaman'ımızı daha güçlü bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılında da ortak hedefimiz; ekonomik açıdan güçlü, üreten, istihdam sağlayan ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye'dir. Bu hedefe birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulaşacağımıza inanıyorum. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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